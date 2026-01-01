Волинські веслярі потрапили до складу національної збірної України





Про це повідомили у відділенні Національного олімпійського комітету України у Волинській обл.



У 2026 році 32 спортсмени Волинської області стали частиною національної збірної України — і це справжня гордість для нашого краю та всієї держави!



ОСНОВНИЙ СКЛАД — ЛІДЕРИ ТА ОПОРА КОМАНДИ:



Вандюк Юрій

Владичко Максим

Мельничук Данило

Рибачок Андрій

Повх Марія

Шворак Олександра



КАНДИДАТИ — ТІ, ХТО ВЖЕ СЬОГОДНІ СТУКАЄ У ВЕРШИНИ:



Алєксєєнко Христина

Дудка Анна



РЕЗЕРВ — СИЛЬНИЙ ТИЛ, ГЛИБИНА ТА МАЙБУТНЄ УКРАЇНСЬКОГО ВЕСЛУВАННЯ:



Артемук Дмитро

Ваврищук Назар

Занюк Владислав

Карпук Ярослав

Кисіль Іван

Козачук Віталій

Кузьмінець Микола

Мельничук Тимофій

Семенюк Ілля

Сіжук Максим

Цюпʼях Валентин

Шейко Олександр

Шило Арсеній

Яльницький Андрій

Дрозд Катерин

Кушнерук Анна

Миселюк Софія

Мовчан Ольга

Полежаєва Олександра

Проскура Дарина

Радчук Аріна

Семерак Вікторія

Турчин Олександра

Шворак Христина

