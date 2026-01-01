Учні трьох волинських ліцеїв стануть учасниками 12-річної реформи освіти





Про це йдеться у документі МОН від 5 січня, пише



Кожен із відібраних ліцеїв отримає фінансування за субвенцією НУШ на обладнання навчальних кабінетів і лабораторій. У профільних ліцеях учні навчатимуться у 10-12 класах, тож загальна тривалість навчання становитиме 12 років.



«Вони одними з перших в Україні запропонують учням вибір освітньої траєкторії та впровадять нові програми для обов’язкових і вибіркових предметів і курсів. Також участь у пілоті передбачає введення посади кар’єрного освітнього радника, який допомагатиме школярам обирати профіль, формувати навчальний план і визначатися з майбутньою професією», – зазначили в МОН.



На Волині до пілотного проєкту увійшли:



Раково-Ліський ліцей Камінь-Каширської міської ради;



Нововолинський ліцей №8;



ліцей імені Олександра Цинкаловського Володимирської міської ради.



Нагадаємо, перший етап пілотування реформи профільної старшої школи стартував 1 вересня 2025 року. Його впроваджують 30 ліцеїв із 19 областей України. Другий етап пілоту розпочнеться з 1 вересня 2026 року та охопить більшу кількість закладів освіти.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністерство освіти і науки обрало перші 79 ліцеїв, які з нового навчального року пілотуватимуть реформу старшої школи. Серед них – три заклади Волинської області.Про це йдеться у документі МОН від 5 січня, пише zaxid.net Кожен із відібраних ліцеїв отримає фінансування за субвенцією НУШ на обладнання навчальних кабінетів і лабораторій. У профільних ліцеях учні навчатимуться у 10-12 класах, тож загальна тривалість навчання становитиме 12 років.«Вони одними з перших в Україні запропонують учням вибір освітньої траєкторії та впровадять нові програми для обов’язкових і вибіркових предметів і курсів. Також участь у пілоті передбачає введення посади кар’єрного освітнього радника, який допомагатиме школярам обирати профіль, формувати навчальний план і визначатися з майбутньою професією», – зазначили в МОН.Раково-Ліський ліцей Камінь-Каширської міської ради;Нововолинський ліцей №8;ліцей імені Олександра Цинкаловського Володимирської міської ради.Нагадаємо, перший етап пілотування реформи профільної старшої школи стартував 1 вересня 2025 року. Його впроваджують 30 ліцеїв із 19 областей України. Другий етап пілоту розпочнеться з 1 вересня 2026 року та охопить більшу кількість закладів освіти.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію