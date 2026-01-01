Волинські дорожники попередили про можливі ускладнення руху

Волинські дорожники попередили про можливі ускладнення руху
Від ночі через снігопад автошляхи державного значення на Волині розчищали 32 спецмашини. Станом на ранок 7 січня роботи тривають, дорожники попередили про можливі ускладнення руху.

Про це повідомили в Службі відновлення і розвитку інфраструктури Волині, пише Суспільне.

В Службі відновлення також зазначили, що синоптики попередили про наближення ще складніших погодних умов через переміщення активного циклону з південного заходу. 7–8 січня в денні години у південній половині Волині прогнозується значний сніг (7–19 мм). Також очікується вітряна погода, місцями хуртовини.

За даними Луцького міського голови Ігоря Поліщука, станом на ранок 7 січня в місті та селах працює 16 одиниць снігоочисної техніки. Водіїв просять не залишати автомобілі на узбіччях, щоб не ускладнювати рух техніки.

Також місто готується до майбутніх ускладнень погоди. Ігор Поліщук додав, що за прогнозами сильний сніг буде йти з 4-ї ранку четверга до 3-ї ночі пʼятниці. В громаді залучать підрядників для збільшення кількості техніки.

Волинські дорожники попередили про можливі ускладнення руху

Сьогодні, 13:07
