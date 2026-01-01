На Сумщині загинув Герой з Волині Богдан Дубенчук

До Оваднівської сільської громади надійшла важка й болюча звістка — під час виконання бойового завдання загинув захисник України, солдат, 09 жовтня 1997 року народження, житель села Верба, син головного бухгалтера Комунального господарства Оваднівської сільської ради."4 січня 2026 року Богдан Олександрович загинув під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Дмитрівка Охтирського району Сумської області, виконуючи свій військовий обов’язок та захищаючи рідну Україну.Молоде життя обірвалося надто рано… Він був сином, братом, другом, земляком — доброю і щирою людиною, яку любили та поважали. Богдан, як і тисячі українських воїнів, став на захист нашої держави, щоб ми могли жити у вільній та мирній країні. Його мужність, відвага та самопожертва назавжди залишаться прикладом справжнього патріотизму.Оваднівська сільська рада висловлює щирі співчуття рідним, близьким, побратимам, друзям і усім хто знав Богдана Олександровича", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що про дату та час поховання Героя України буде повідомлено додатково.