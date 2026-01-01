Біля Луцька двоє аферистів виманили в пенсіонера понад 40 тисяч гривень

Луцькі поліцейські за кілька годин затримали аферистів, які ошукали пенсіонера.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Правоохоронці оперативно розшукали та затримали двох зловмисників, які, скориставшись довірливістю літнього чоловіка, виманили у нього понад тисячу доларів США та зникли.6 січня до поліції звернувся 80-річний житель села Забороль. Пенсіонер розповів, що зранку на вулиці до нього підійшли двоє незнайомців і розповіли, що терміново виїжджають за кордон, тому дешево продають електроінструменти. Аби домовитися про покупку та «показати товар», чоловіки запропонували поїхати до оселі пенсіонера. Той погодився.У будинку зловмисники отримали від господаря 1100 доларів США та 3000 гривень, натомість передали запаковані коробки, нібито з якісними інструментами. Посилаючись на брак часу, вони відмовилися від огляду товару і швидко поїхали у невідомому напрямку.Лише коли чоловік розпакував коробки - зрозумів, що його ошукали - всередині був непотріб. Потерпілий одразу зателефонував до поліції.Слідчі спільно з оперативниками опитали заявника, зібрали прикмети аферистів, а фахівці відділу кримінального аналізу переглянули записи з камер відеоспостереження та встановили маршрут руху автомобіля зловмисників. До розшукових заходів долучилася і патрульна поліція. Уже за кілька годин обох їх затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.Зловмисниками виявилися 40- та 31-річний громадяни Республіки Молдова.Наразі вирішується питання про повідомлення їм про підозру за ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство) та обрання запобіжного заходу.