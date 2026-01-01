Зеленський досі не отримав «чіткої відповіді», чи будуть союзники захищати Україну в разі повторного нападу рф

Володимир Зеленський заявив, що досі не має «чіткої відповіді», чи будуть союзники захищати Україну в разі повторного нападу рф.



Про це він сказав у відповідь на запитання журналістів, передає



Зеленського запитали, чи він впевнений, що Париж, Берлін і Лондон захищатимуть Україну в разі повторного нападу, і чи партнери по «коаліції охочих» мають зараз готовий сценарій дій на випадок такого нападу.



«Дуже складне запитання. На яке дуже хочеться, особливо мені, отримати дуже просту відповідь: “Так, якщо буде знову агресія, всі партнери дадуть сильну відповідь росіянам”. Я ставлю саме таке запитання всім нашим партнерам. І я поки що чіткої, зрозумілої відповіді не отримав», — сказав президент.



Зеленський додав, що бачить політичну волю в партнерів — ті готові запровадити сильні санкції проти рф, надати сильні гарантії безпеки. Але допоки немає юридично затверджених гарантій безпеки, підтриманих національними парламентами та Конгресом США, «не можна відповісти на це запитання».



«І навіть якщо вони (гарантії безпеки — ред.) будуть, усе одно ви повинні розраховувати передусім на свої сили, на ЗСУ. І саме тому гарантія номер один — це наша сильна, укомплектована армія, 800 тисяч <солдатів> з нормальною зброєю. Все, що нам потрібно, — все це виписано. Це не тільки бажання, це наше бачення. Важливо, що наші військові все це проговорили. Важливо, що ми займаємося тим, щоби були фінанси на все це. До речі, рішення про 90 мільярдів <євро> нам також буде допомагати», — сказав президент.



Нагадаємо, за результатами зустрічі «коаліції охочих» у Парижі президент України підписав із лідерами Франції та Великої Британії декларацію про наміри розгорнути в Україні багатонаціональний військовий контингент після війни.



Тим часом механізми моніторингу припинення вогню передадуть під керівництво США. Однак, за даними медіа, із заяви «коаліції рішучих» зникла згадка про зобов’язання США в разі повторного нападу рф.

