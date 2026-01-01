Йшов пішки до кордону: на Волині затримали 24-річного жителя Черкащини





Про це 7 січня Маргарита Вершиніна. З її слів, чоловік йшов пішки у бік українсько-польського кордону.



Чоловіка доставили до прикордонного підрозділу. Під час огляду його особистих речей службовий пес виявив пакунок із речовиною рослинного походження, ймовірно наркотичною, додала речниця.



На затриманого склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 204-1 адмінкодексу. Також про можливе зберігання наркотичних засобів повідомили працівників Національної поліції. Подальшу правову оцінку діям чоловіка надаватиме суд.

