Йшов пішки до кордону: на Волині затримали 24-річного жителя Черкащини
Сьогодні, 18:14
В прикордонні у Ковельському районі на Волині затримали 24-річного жителя Черкащини. Зі слів прикордонників, він намагався незаконно перетнути кордон.
Про це 7 січня Суспільному розповіла речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна. З її слів, чоловік йшов пішки у бік українсько-польського кордону.
Чоловіка доставили до прикордонного підрозділу. Під час огляду його особистих речей службовий пес виявив пакунок із речовиною рослинного походження, ймовірно наркотичною, додала речниця.
На затриманого склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 204-1 адмінкодексу. Також про можливе зберігання наркотичних засобів повідомили працівників Національної поліції. Подальшу правову оцінку діям чоловіка надаватиме суд.
