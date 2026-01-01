Якою буде погода у четвер, 8 січня, у Луцьку та на Волині





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 8 січня



Луцьк



Хмарно. Вночі помірний сніг, вдень значний сніг. Ожеледиця, хуртовина. Вітер північний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-18 м/с. Температура впродовж доби 5-7° морозу.



Область



Хмарно. Вночі помірний сніг, вдень значний сніг. Ожеледиця, хуртовина. Вітер північний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-18 м/с. Температура впродовж доби 4-9° морозу.

