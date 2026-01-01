Якою буде погода у четвер, 8 січня, у Луцьку та на Волині
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 8 січня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 8 січня
Луцьк
Хмарно. Вночі помірний сніг, вдень значний сніг. Ожеледиця, хуртовина. Вітер північний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-18 м/с. Температура впродовж доби 5-7° морозу.
Область
Хмарно. Вночі помірний сніг, вдень значний сніг. Ожеледиця, хуртовина. Вітер північний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-18 м/с. Температура впродовж доби 4-9° морозу.
