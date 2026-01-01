У місті на Волині жителі двох будинків залишаться без води

У місті Ковель жителі двох будинків залишаться без холодної води.Про це повідомляють у КП "Ковельводоканал""У зв'язку з зняттям на повірку комерційних (будинкових) лічильників холодної води завтра, 08.01.2026 року з 13:00 до 17:00 буде тимчасово призупинено водопостачання за наступними адресами:- по вул. Героїв України, 3;- по вул. В. Кияна, 72а.Адміністрація КП «Ковельводоканал» просить вибачення за тимчасові незручності та дякує за розуміння.