У місті на Волині жителі двох будинків залишаться без води
У місті Ковель жителі двох будинків залишаться без холодної води.

Про це повідомляють у КП "Ковельводоканал"

"У зв'язку з зняттям на повірку комерційних (будинкових) лічильників холодної води завтра, 08.01.2026 року з 13:00 до 17:00 буде тимчасово призупинено водопостачання за наступними адресами:
- по вул. Героїв України, 3;
- по вул. В. Кияна, 72а.

Адміністрація КП «Ковельводоканал» просить вибачення за тимчасові незручності та дякує за розуміння.

