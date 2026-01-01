На Волині діє 351 пункт незламності

Волинська ОВА прийняла рішення про відкриття на території області пунктів незламності.Про це повідомивза результатами засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, що відбулося сьогодні, 7 січня.«Упродовж найближчого тижня очікується ускладнення погодних умов – снігопади та різке зниження температури. Тож сьогодні, 7 січня, під час позачергового засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняли рішення про відкриття пунктів незламності на території області», - зазначив Іван Рудницький.Тож очільник області дав доручення керівникам РВА проконтролювати цю роботу на місцях, аби кожен у разі необхідності мав змогу підзарядитися чи зігрітися. Також списки доступних пунктів незламності повинні бути опубліковані й на ресурсах територіальних громад та районних військових адміністрацій.Володимирський районАдмінприміщення старостату – с. Холопичі, вул. Нова, 1Приміщення сільської ради – с. Кисилин, вул. Дубовецька, 13Адмінприміщення старостату – с. Війниця, вул. Миру, 1Приміщення сільської ради – с. Затурці, вул. Липинського, 66Приміщення ЗДО "Теремок" – с. Березовичі, вул. Центральна, 2АЗПСМ – с. Зимне, вул. Миру, 4Приміщення амбулаторії – с. Льотниче, вул. Лесі Українки, 63Адмінприміщення –с. Хобултова, вул. Шевченка, 9Приміщення лікарні – с. Іваничі, вул. Грушевського, 45КЗ ЗСО "Іванічівський ліцей № 1" – с. Іваничі, вул. Грушевського, 28Будинок "Просвіта" – с . Іваничі, вул. Грушевського, 6Приміщення сільської ради – с. Литовеж, вул. Якобчука, 11бКНП "Литовезька АЗПСМ" – с. Литовеж, вул. Лесі Українки, 23Морозовичівська сільська рада – с. Морозовичі, вул. Центральна, 15Приміщення сільської ради – с. Локачі, вул. Миру, 37Прим. КНП "Локачинська лікарня" – с. Локачі, вул. Івана Франка, 19ЦНСП селищної ради – с. Локачі, вул. Івана Франка, 7Адмінприміщення – с. Грибовиця, вул. Перемоги, 54Адмінприміщення – с. Гряди, вул. Лесі Українки, 4аШкола – с. Галинівка, вул. Шкільна, 1Оваднівська сільська рада – с. Овадне, вул. Покровська, 20аШкола – с. Овлочин, вул. Незалежності, 38Будинок культури – с. Жашковичі, вул. Центральна, 11Будинок культури – с. Завидів, вул. Центральна, 87Приміщення ТОВ "П’ятидні" – с. Колона, вул. Шевченка, 3Будинок культури – с. Луковичі, вул. Селянська, 12Адмінприміщення – с. Милятин, вул. Шевченка, 34Публічна бібліотека – с. Павлівка, вул. Шкільна, 42Будинок культури – с. Переславичі, вул. Незалежності, 52Адмінприміщення – с. Радовичі, вул. Володимирська, 35Будинок культури – с. Риковичі, вул. Центральна, 76аПриміщення ТОВ "Старий Порицьк" – с. Старий Порицьк, вул. Молодіжна, 1Будинок культури – с. Топилище, вул. Центральна, 41Поромівська АЗПСМ – с. Поромів, вул. Сонячна, 19Приміщення Лудинської гімназії – с. Лудин, вул. Лесі Українки, 36Приміщення П’ятиднівської гімназії – с. П’ятидні, вул. Шкільна, 1аПриміщення Стенжаричівської гімназії – с. Стенжаричі, вул. Відродження, 24(ЦНАП) м. Устилуг –м. Устилуг, вул. Володимирська, 4018 ДПРЧ 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Волинській області – с. Іваничі, вул. Заводська, 2615 ДПРП 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Волинській обл. –с. Локачі, вул. Степова, 5Автомобіль – м. Устилуг, вул. Левінцова, 60ТОВ «АЛЛО» –м. Нововолинськ, пр. Перемоги, 1Ощадбанк –м. Володимир, вул. Небесної Сотні, 5Володимирська територіальна громадаЦентр ОМС (УЖКГ) – м. Володимир вул. Тараса Шевченка 11ТзОВ "Володимир-Волинський" – м. Володимир вул. Луцька 62Центр культурних послуг – м. Володимир вул. Данила Галицького 7Адмінприміщення старостату – с. Заріччя вул. Героїв майдану 2аПриміщення сільської ради – с. Ласків вул. Шкільна 237 ДПРЧ 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Волинській області – м. Володимир вул. Коперніка 2Намет ГУ ДСНС – м. Володимир вул. Коперніка 2Автомобіль ГУ ДСНС – м. Володимир вул. Коперніка 2Володимирський РВП ГУНП у Волинській області – м. Володимир вул. Соборна 6Володимирський РВП ГУНП у Волинській області – м. Володимир вул. Соборна 13АЗК WOG – м. Володимир вул. Луцька 192Ощадбанк – м. Володимир вул. Небесної Сотні 5Приватбанк – м. Володимир вул. Князя Василька 4аНововолинська територіальна громадаДитячо-спортивна юнацька школа – м. Нововолинськ вул. Перемоги 5СОК "Шахтар" – м. Нововолинськ вул. Перемоги 5ГО «Господиньки» – с. Благодатне вул. Шахтарська 6смт Благодатне – с. Благодатне вул. Миру 11Приміщення осередку СС «Берегиня» – м. Нововолинськ вул. Шахтарський 365 ДПРЧ 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Волинській області – м. Нововолинськ вул. Винниченка 8Намет ГУ ДСНС – м. Нововолинськ вул. Винниченка 8ВП №1 Володимирського РВП ГУНП у Волинській обл. – м.Нововолинськ вул. Нововолинська 15ВП №1 Володимирського РВП ГУНП у Волинській обл – м. Нововолинськ вул. Шахтарська 10Управління поліції охорони УПО ГДВ – м. Нововолинськ вул. М. Шептицького 19Ощадбанк – м. Нововолинськ пр. Перемоги 1аПриватбанк – м. Нововолинськ пр. Дружби 15Камінь-Каширський районОЗЗСО "Камінь-Каширський ліцей №1 – м. Камінь-Каширський вул. Воля 4ЗЗСО "Камінь-Каширський ліцей №2 – м. Камінь-Каширський вул. Шевченка 68Камінь-Каширський ЗДО "Ясла-садок "Світлячок» – м. Камінь-Каширський вул. Миколи Цюрика 24аУправління гуманітарної політики міської ради – м. Камінь-Каширський вул. Шевченка 8Камінь-Каширська РДА – м. Камінь-Каширський вул. Воля 2ЗЗСО "Підцир'ївський ліцей» – с. Підцир'я вул. Валерія Савчука 7ОЗЗСО "Раковоліський ліцей» – с. Раків-Ліс вул. Шкільна 4ОЗЗСО "Пнівненський ліцей» – с. Пнівне вул. Центральна 6ЗЗСО «Великоглушанський ліцей» – с. Велика Глуша вул. О. Пасика 85ЗЗСО "Грудківський ліцей» – с. Грудки площа Соціальна 2ЗЗСО "Бузаківський ліцей» – с. Бузаки вул. 8 березня 66ОЗЗСО «Черченський ліцей» – с. Черче вул. Шкільна 1ЗЗСО «Ворокомлівський ліцей» – с. Ворокомле вул. Центральна 83КНП "Камінь-Каширська районна лікарня" – м. Камінь-Каширський вул. Шевченка 43ЗЗСО "Броницький ліцей" – с. Кримне вул. Лесі Українки 3ЗЗСО "Видричівський ліцей" – с. Видричі вул. Центральна 71ЗЗСО "Видертський ліцей" – с. Видерта вул. Ковельська 130ЗЗСО «Воєгощанський ліцей" – с. Воєгоща вул. Шкільна 1ЗЗСО "Боровненський ліцей» – с. Боровне вул. Центральна 95аЗДО "Казка" – м. Камінь-Каширський вул. Магдебурзького права 25ЗДО «Ясла-садок «Сонечко» – с. Гута-Боровенська вул. Берізка 1Центральна АЗПСМ – с. Піщане вул. Центральна 94Центр культури та дозвілля с-ще Любешів – с. Любешів вул. Незалежності 32КП "Любешівська багатопрофільна лікарня" – с. Любешів вул. Незалежності 3ЗЗСО"Ветлівський ліцей" – с. Ветли вул. Шкільна 26ЗЗСО "Гірківський ліцей" – с. Гірки вул. Садова 8ОЗЗСО"Люб'язівський ліцей" – с. Люб'язь вул. Романа Корця 14ЗЗСО"Великокурінський ліцей" – с. Великий Курінь вул. Незалежності 54ЗЗСО "Бірківський ліцей" – с. Бірки вул. Зелена 2ЗЗСО"Деревківський ліцей" – с. Деревок вул. Поліщука 3ЗЗСО "Залізницький ліцей ім. І. Пасевича" – с. Залізниця вул. Лісоградська 3ЗЗСО "Седлищенський ліцей" – с. Седлище вул. В. Григорука 1Маневицький ліцей №2 – с. Маневичі вул. 100-річчя Маневич 59КНП "Маневицька багатопрофільна лікарня" – с. Маневичі вул. Незалежності 1Центр культури та дозвілля Маневицької СР – с. Маневичі вул. Чорновола 5Оконський ліцей – с. Оконськ вул. Луцька 4Костюхнівський ліцей – с. Костюхнівка вул. Молодіжна 10Комарівський ліцей – с. Комарове вул. Лесі Українки 7Будківський ліцей – с. Будки вул. Центральна 3Чарторийський ліцей – с. Чарторийськ вул. Сокола 66Троянівський ліцей – с. Троянівка вул. Лугова 52Приміщення будинку культури – с. Прилісне вул. Сойне 2аБудинок культури – с. Сошичне вул. Ковельська 98Будинок шерифа – с. Сошичне вул. Ковельська 133Нуйнівський фельдшерсько-акушерський пункт – с. Нуйно вул. Лесі Українки 898 ДПРЧ 2 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Волинській області – м. Камінь-Каширський вул. Героїв УПА 212 ДПРП 2 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Волинській обл. – с. Любешів вул. Монастирська 8413 ДПРЧ 2 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Волинській області – с. Маневичі вул. Соборності 2123 ДПРП 2 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Волинській обл. – с. Ветли вул. Поліська 74Намет ГУ ДСНС – м. Камінь-Каширський вул. Героїв УПА 2Камінь - Каширський РВП ГУНП у Волинській області – м. Камінь - Каширський вул. Шевченка 6ВП №1 Камінь-Каширського – у Вол. області ГУ Нацполіції Діючий с. Маневичі вул. Комарова 29Ощадбанк – м. Камінь-Каширський вул. 100-річчя Маневич 24Ощадбанк – м. Камінь-Каширський вул. Ковельська, 24Ковельський районЦентр ОМС – с. Велимче вул. Центральна 89Центр ОМС – с. Велицьк вул. Перемоги 88Центр ОМС – с. Вишнів вул. Незалежності 80аЦентр ОМС – с. Голоби вул. Ковельська 1Центр ОМС – с. Головне вул. Незалежності 10Адмінприміщення сільської ради – с. Дубове вул. Ковельська 72Центр культури та дозвілля – с. Дубове вул. Травнева 9Приміщення старостату – с. Буцинь вул. Шкільна 22МПО – с. Дубечне вул. Весняна 1Адмінприміщення – с. Заболоття вул. Незалежності 6Приміщення сільського клубУ – с. Видраниця вул. Центральна 24Адмінбудівля – с. Заброди вул. Лесі Українки 2РВА – м. Ковель вул. Незалежності 73Будинок культури – с. Колодяжне вул. Лесі Українки 18Адмінприміщення – с. Скулин вул. Центральна 69АЗПСМ – с. Луків вул. Ковельська 48Центр ОМС – с. Люблинець вул. Незалежності 23Приміщення – с. Мощена вул. Відродження 57Приміщення – с. Старі Кошари вул. Молодіжна 10Приміщення ЦНАПу – м. Любомль вул. Б. Хмельницького 6Церква ХВЄ "Ковчег" – м. Любомль вул. Дружби 34Козлиничівський ліцей – с. Козлиничі вул. Нова 38Пісочненський ліцей – с. Пісочне вул. Шкільна 13Центр ОМС – с. Поворськ вул. Київська 39Адмінбудівля – с. Гірники вул. Центральна 18Амбулаторія (підвальне приміщення) – с. Кортеліси вул. Михайловського 14бПриміщення центральної бібліотеки – с. Ратне вул. Центральна 31аАдмінбудівля – с. Здомишель вул. Шевченка 33Сільський клуб – с. Жиричі вул. Центральна 91Центр ОМС – с. Рівне вул. Шкільна 2Адмінбудівля – с. Межисить вул. Центральна 48Центр ОМС – с. Самари вул. Соборна 26Язавненська гімназія – с. Язавні вул. Центральна 1Сереховичівська сільська рада – с. Сереховичі вул. Центральна 24аПриміщення старостату – с. Синове вул. Волі 34Приміщення старостату – с. Соколище вул. Незалежності 15Приміщення старостату – с. Солов’ї вул. Незалежності 5АЗПСМ – с. Смідин вул. Незалежності 31Житлова будівля – с. Стара Вижівка вул. Шевченка 10КП«Турійська лікарня планового лікування» – с. Турійськ вул. Лікарська 22Територіальний центр Турійської селищної ради – с. Турійськ вул. Бобрика 6Будинок культури – с. Світязь вул. Європейська 83Щацька селищна рада – с. Шацьк вул. Героїв України 1бШацька лікарня – с. Шацьк вул. Героїв України 53бАдмінприміщення – с. Стара Вижівка вул. Миру 3Територіальний центр Дубівської сільської ради – с. Облапи вул. Незалежності 102аВодолазне рятувальне відділення ГВРР АРЗ СП ГУ ДСНС – с. Світязь пров. Монастирський 617 ДПРП 2 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Волинській обл. – с. Турійськ вул. Володимирська 224 ДПРП 2 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Волинській обл. – с. Старовойтове вул. Прикордонників 33а11 ДПРП 2 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Волинській обл. – с. Шацьк вул. Вереснева 1714 ДПРЧ 2 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Волинській області – с. Ратне вул. Центральна 921 ДПРП 2 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Волинській обл. – с. Голоби вул. Вишнева 32а10 ДПРЧ 2 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Волинській області – м. Любомль вул. Єдності 1616 ДПРП 2 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Волинській обл. – с. Стара Вижівка вул. Соборності 20Контейнер – с. Старовойтове вул. Прикордонників 7бВП №1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській обл. – м. Любомль вул. Володимирська 3ВП №2 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області – с. Ратне вул. Каштанова 15АЗК «WOG»– с. Старовойтове вул. Прикордонників 3Ковельська територіальна громадаБудинок культури – с. Зелена вул. Ковельська 43Адмінбудівля – с. Білин вул. Л. Українки 3Приміщення управління освіти – с. Заріччя вул. Зарічна 13Адмінбудівля – с. Ружин вул. Центральна 1вАдмінбудівля РЖКП-1 – м. Ковель вул. Д. Галицького 6аЦентр ОМС – м. Ковель вул. Незалежності 73Дім молитви – м. Ковель вул. Левицького 75аЗалізничний вокзал – м. Ковель вул. Ветеранів 1а4 ДПРЧ 2 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Волинській області – м. Ковель вул. Міцкевича 23а19 ДПРЧ 2 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Волинській області – м. Ковель вул. Відродження 1Намет – м. Ковель вул. Міцкевича 23аНамет – м. Ковель вул. Заводська 27Автомобіль – м. Ковель вул. Відродження 1Ковельське РУП ГУНП у Волинській області – м. Ковель вул. Незалежності 119аКовельське РУП ГУНП у Волинській області – м. Ковель вул. Незалежності 156Управління поліції охорони – м. Ковель вул. Федора Одрача 1ВОНС у м. Ковель – м. Ковель вул. Драгоманова 19аАЗК WOG – м. Ковель вул. Луцька 29Ощадбанк – м. Ковель вул. Г. Скоропадського 4ТОВ «Волиньелектрозбут» – м. Ковель вул. Грушевського 56АЗК WOG – м. Ковель вул. Варшавська 3бРайффазен Банк – м. Ковель вул. Л. Українки 3Епіцентр – м. Ковель вул. Володимирська 135аКредобанк – м. Ковель вул. Міцкевича 1АЗК ОККО – м. Ковель вул. Володимирська 120Приватбанк – м. Ковель вул. Шевченка 2бАЗС "Укрнафта" – м. Ковель вул. Володимирська 133АЗК WOG – м. Ковель вул. Брестська 141Луцький районЦНСП Берестечківської міської ради - м.Берестечко, вул. Незалежності, 71ЦНАП Берестечківської міської ради - м. Берестечко, вул. Шевченка, 2Приміщення сільської ради - с. Лобачівка, вул. Незалежності, 29аПриміщення сільської ради - с. Мерва, вул. Б. Хмельницького, 15аПриміщення сільської ради - с. Перемиль, вул. Молодіжна, 2Адмінприміщення - с. Баїв, вул. Перемоги, 37Боратинська АЗПСМ - с. Боратин, вул. Центральна, 2аПриміщення клубу - с. Боратин, вул. Центральна, 105Приміщення Будинку культури - РВА, ГДВ, с. Гірка Полонка, вул. Горохівська, 63бАдмінприміщення - с. Промінь, вул. Миру, 11Приміщення будинку культури - с. Городище, вул. Шкільна, 35Музична школа - с. Сенкевичівка, вул. Шевченка, 59Чаруківський ліцей - с. Чаруків, вул. Шкільна, 27Будинок культури - с. Шклинь, вул. Центральна, 58КП "Горохівська багатопрофільна лікарня" - с. Горохів, вул. Паркова, 22Центр ОМС – с. Доросині, вул. Миру, 60Приміщення залізничного вокзалу – м. Ківерці, вул. Соборності, 1аАдмінприміщення – с. Боровичі, вул. Незалежності, 19Приміщення Колківської МПК – с. Колки, вул. Волі, 9Адмінприміщення – с. Велика Осниця, вул. Центральна, 57Адмінприміщення – с. Рудники, вул. Центральна, 44Адмінприміщення – с. Четвертня, вул. Незалежності, 50Сільська рада – с. Березолуки, вул. Перемоги, 19Сільська рада – с. Копачівка, вул. Першотравнева, 46Сільська рада – с. Кременець, вул. Рожищенська, 36аБудинок культури – с. Галичани, вул. Шкільна, 3Бужанський ліцей – с. Бужани, вул. Шкільна, 4Мар’янівська АЗПСМ – с. Мар'янівка, вул. Незалежності, 26Адміністративне приміщення селищної ради – с. Олика, вул. Замкова, 17Сільське відділення поштового зв'язку – с. Липини, вул. Центральна, 7Підгайцівська амбулаторія – с. Підгайці, вул. Шкільна, 24Приміщення церкви "Спасіння" – с. Підгайці, вул. Дубнівська, 1вПриміщення сільської ради – с. Підгайці, вул. Шкільна, 30Приміщення сільської ради – с. Піддубці, вул. Миру, 14Адмінприміщення – с. Романів, вул. Першотравнева, 38КП «Рожищенська багатопрофільна лікарня» – м. Рожище, вул. Коте Шилакадзе, 19Приміщення районної лікарні – с. Торчин, вул. Незалежності, 57Цуманська селищна рада – с. Цумань, вул. Грушевського, 2Приміщення Рожищенської міської ради – РВА, ГДВ, м. Рожище, вул. Незалежності, 60КЗ ЗСО Крижівський ліцей – с. Крижівка, вул. Першого Травня, 19Приміщення старостату – с. Рудка-Козинська, вул. Центральна, 19аПриміщення старостату – с. Сокіль, вул. Незалежності, 38аБудинок культури – с. Переспа, вул. Миру, 33 ДПРЧ 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Волинській обл. – с. Дубище, вул. Зелена, 45а6 ДПРЧ 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Волинській обл. – м. Ківерці, вул. Київська, 439 ДПРЧ 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Волинській обл. – м. Горохів, вул. Козацька, 6120 ДПРП 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Волинській обл. – с. Торчин, вул. Незалежності, 6822 ДПРП 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Волинській обл. - м. Берестечко, вул. Січових Стрільців 23ВП №1 Луцького РУП ГУНП у Волинській обл. - м. Ківерці, вул. Залізнична 52ВП №2 Луцького РУП ГУНП у Волинській обл. – м. Горохів, вул. Шевченка 27РУП ГУНП у Волинській обл. – м. Ківерці, вул. Залізнична 50Ощадбанк – м. Ківерці, вул. Паркова 10Приватбанк – м. Рожище, вул. Незалежності 25Ощадбанк – м. Рожище , вул. Грушевського 17аПриватбанк – м. Рожище, вул. Торгова 5Луцька територіальна громадаКЗ ЗСО «Луцький ліцей № 4 ім.Модеста Левицького ЛМР» – м. Луцьк, пр. Волі, 25КЗ ЗСО «Луцький ліцей № 2 ЛМР» – м. Луцьк, вул. Львіська, 28КЗ ЗСО «Луцький ліцей №3 ЛМР» – м. Луцьк, вул. Даргомижського, 5КЗ ЗСО «Луцький ліцей № 5 ЛМР» – м. Луцьк, вул. Перемоги, 16КЗ ЗСО «Луцький навчально-реабілітаційний центр ЛМР» – м. Луцьк, вул. Лесі Українки, 20КЗ «ЛНВК ЗОШ І-ІІ ст. №7 - природничий ліцей ЛМР» –м. Луцьк, вул. Дубнівська, 14КЗ ЗСО «Луцький інституційний ліцей №8 ЛМР» – м. Луцьк, вул. Ковельська, 43КЗ ЗСО «Луцький ліцей № 9 ЛМР» – м. Луцьк, вул. Потапова, 30КЗ ЗСО «Луцький ліцей № 10 ЛМР» – м. Луцьк, вул. Ветеранів, 5КЗ ЗСО «Луцький ліцей № 11 ЛМР» – м. Луцьк, вул. Наливайка, 10бКЗ «ЛЗОШ I-III ступенів №12 ЛМР» – м. Луцьк, вул. Приміська, 1КЗ «ЛЗОШ І-ІІІ ступенів №13 ЛМР» – м. Луцьк, вул. Чернишевського, 29КЗ ЗСО «Луцький ліцей №14 ім. В. Сухомлинського ЛМР» – м. Луцьк, вул. Черняховського, 8КЗ ЗСО «Луцький ліцей № 15 ЛМР» – м. Луцьк, вул. Привокзальна, 5аКЗ «ЛЗОШ I-III ступенів №16 ЛМР» – м. Луцьк, вул. Корольова, 7КЗ «ЛЗОШ І-ІІІ ступенів №17 ЛМР» – м. Луцьк, вул. Щусєва, 10КЗ ЗСО «Луцький ліцей № 18 ЛМР» – м. Луцьк, вул. Відродження, 20аКЗ «ЛЗОШ І-ІІІ ступенів №19 ЛМР» – м. Луцьк, вул. Ветеранів, 5аКЗ «ЛЗОШ І-ІІІ ступенів №20 ЛМР» – м. Луцьк, вул. Шота Руставелі, 11КЗ ЗСО «Луцький ліцей №21 ім. М.Кравчука ЛМР» – м. Луцьк, вул. Кравчука, 14КЗ ЗСО «Луцький ліцей № 22 ЛМР» – м. Луцьк, вул. Відродження, 32КЗ ЗСО «Луцький ліцей № 23 ЛМР» – м. Луцьк, вул. С. Ковалевської, 56КЗ ЗСО «Луцький ліцей № 24 ЛМР» – м. Луцьк, вул. Станіславського, 52аКЗ ЗСО «Луцький ліцей № 25 ЛМР» – м. Луцьк, вул. Федорова, 7КЗ ЗСО «Луцький ліцей № 26 ЛМР» – м. Луцьк, вул. Кравчука, 30КЗ ЗСО «Луцький ліцей № 27 ЛМР» – м. Луцьк, вул. Олеся Гончара, 5КЗ ЗСО «Луцький ліцей №28 ЛМР» – м. Луцьк, вул. Дубнівська, 32Центр ОМС – с. Княгининок, вул. Соборна, 77Центр ОМС – с. Жидичин, вул. Данила Галицького, 12Центр ОМС – с. Боголюби, вул. 40-річчя Перемоги, 57Центр ОМС – с. Прилуцьке, вул. Ківерцівська, 35аЦентр ОМС – с. Забороль, вул. Володимирська, 34аЦерква «Голгофа» (за згодою) – м. Луцьк, пр. Соборності, 26аЦерква “Нове життя” (за згодою) – м. Луцьк, вул. Конякіна, 15аЦерква “Фіміам” (за згодою) – м. Луцьк, вул. Станіславського, 15аЛютеранська церква (за згодою) – м. Луцьк, вул. Караїмська, 16АРЧ з ЛННС ГУ ДСНС України у Волинській області – м. Луцьк, вул. Виробнича, 30АРЗ спеціального призначення ГУ ДСНС – м. Луцьк, вул. Державності, 114а1 ДПРЧ 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Волинській області – м. Луцьк, вул. Електроапаратна, 62 ДПРЧ 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Волинській області ГУ ДСНС – м. Луцьк, вул. Героїв Рятувальників 1725 ДПРЧ 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Волинській області ГУ ДСНС – м. Луцьк, вул. Звитяжна 1Намет ГУ ДСНС – м. Луцьк, вул. Електроапаратна 6Намет ГУ ДСНС – м. Луцьк, вул. Звитяжна 1Намет ГУ ДСНС – м. Луцьк, вул. Виробнича 30ГУНП у Волинській області – м. Луцьк, вул. Винниченка 11Луцьке РУП ГУНП у Волинській області – м. Луцьк, вул. Звитяжна 2ВП №3 (м. Луцьк) Луцького РУП ГУНП – м. Луцьк, вул. Боженка 34ГУНП у Волинській області – м. Луцьк, вул. Винниченка 21ГУНП у Волинській області – м. Луцьк, вул. Заньковецької 88аГУНП у Волинській області – м. Луцьк, вул. Лідавська 14аГУНП у Волинській області – м. Луцьк, вул. Мисливська 30аГУНП у Волинській області – м. Луцьк, вул. Заньковецької 86Управління стратегічних розслідувань – м. Луцьк, вул. Загородня 5аУправління патрульної поліції - м. Луцьк, вул. Залізнична 15Управління поліції охорони – м. Луцьк, вул. Б. Хмельницького 37Залізничний вокзал – м. Луцьк , Привокзальний майдан 1Банк ПУМБ – м. Луцьк, пр. Волі 41Банк інвестицій та заощаджень – м. Луцьк, пр. Волі 33аАЗК WOG – м. Луцьк, вул. Рівненська 22Магазин СІМ 23 – м. Луцьк, пр. Волі 42А-Банк – м. Луцьк, пр. Волі 14Банк Кредит Дніпро – м. Луцьк, пр. Волі 41Укргазбанк – м. Луцьк, вул. Шопена 1РайфФайзен Банк – пр. Перемоги 15АЗК WOG – м. Луцьк, пр. Соборності 45Укргазбанк – м. Луцьк, пр. Перемоги 5Сенс Банк – м. Луцьк, пр. Волі 15Банк ПУМБ – м. Луцьк , пр. Волі 11Альянс Банк – м. Луцьк, пр. Волі 11Приватбанк – м. Луцьк, вул. Степана Бандери 1бПриватбанк – м. Луцьк, пр. Волі 6Магазин СІМ 23 – м. Луцьк, вул. Василя Мойсея 2Ощадбанк – м. Луцьк, вул. Б.Хмельницького 3аА-Банк – м. Луцьк, вул. Л. Українки 43Кредобанк – м. Луцьк, вул. Л. Українки 28аУкрексімбанк – м. Луцьк, вул. Б. Хмельницького 5Приватбанк – м. Луцьк, пр. Відродження 26аУкрсиббанк – м. Луцьк, вул. Б. Хмельницького 10Ощадбанк – м. Луцьк, пр. Соборності 11аНова Лінія – м. Луцьк, вул. Шевченка 13бПриватбанк – м. Луцьк, пр. Соборності 4Магазин СІМ 23 – м. Луцьк, вул. Ковельська 54Приватбанк – м. Луцьк, вул. Червоного Хреста 9Епіцентр – с. Липини, вул. Окружна 34Ощадбанк – м. Луцьк, вул. Червоного Хреста 8Магазин СІМ 23 – м. Луцьк, вул. Володимирська 20Приватбанк – м. Луцьк, бульвар Івана Газюка 7Магазин СІМ 23 – м. Луцьк, вул. Володимирська 94