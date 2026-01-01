На Волині діє 351 пункт незламності

На Волині діє 351 пункт незламності
Волинська ОВА прийняла рішення про відкриття на території області пунктів незламності.

Про це повідомив Іван Рудницький за результатами засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, що відбулося сьогодні, 7 січня.

«Упродовж найближчого тижня очікується ускладнення погодних умов – снігопади та різке зниження температури. Тож сьогодні, 7 січня, під час позачергового засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняли рішення про відкриття пунктів незламності на території області», - зазначив Іван Рудницький.

Тож очільник області дав доручення керівникам РВА проконтролювати цю роботу на місцях, аби кожен у разі необхідності мав змогу підзарядитися чи зігрітися. Також списки доступних пунктів незламності повинні бути опубліковані й на ресурсах територіальних громад та районних військових адміністрацій.


Список пунктів незламності Волинської області
Володимирський район

Адмінприміщення старостату – с. Холопичі, вул. Нова, 1
Приміщення сільської ради – с. Кисилин, вул. Дубовецька, 13
Адмінприміщення старостату – с. Війниця, вул. Миру, 1
Приміщення сільської ради – с. Затурці, вул. Липинського, 66
Приміщення ЗДО "Теремок" – с. Березовичі, вул. Центральна, 2
АЗПСМ – с. Зимне, вул. Миру, 4
Приміщення амбулаторії – с. Льотниче, вул. Лесі Українки, 63
Адмінприміщення –с. Хобултова, вул. Шевченка, 9
Приміщення лікарні – с. Іваничі, вул. Грушевського, 45
КЗ ЗСО "Іванічівський ліцей № 1" – с. Іваничі, вул. Грушевського, 28
Будинок "Просвіта" – с . Іваничі, вул. Грушевського, 6
Приміщення сільської ради – с. Литовеж, вул. Якобчука, 11б
КНП "Литовезька АЗПСМ" – с. Литовеж, вул. Лесі Українки, 23
Морозовичівська сільська рада – с. Морозовичі, вул. Центральна, 15
Приміщення сільської ради – с. Локачі, вул. Миру, 37
Прим. КНП "Локачинська лікарня" – с. Локачі, вул. Івана Франка, 19
ЦНСП селищної ради – с. Локачі, вул. Івана Франка, 7
Адмінприміщення – с. Грибовиця, вул. Перемоги, 54
Адмінприміщення – с. Гряди, вул. Лесі Українки, 4а
Школа – с. Галинівка, вул. Шкільна, 1
Оваднівська сільська рада – с. Овадне, вул. Покровська, 20а
Школа – с. Овлочин, вул. Незалежності, 38
Будинок культури – с. Жашковичі, вул. Центральна, 11
Будинок культури – с. Завидів, вул. Центральна, 87
Приміщення ТОВ "П’ятидні" – с. Колона, вул. Шевченка, 3
Будинок культури – с. Луковичі, вул. Селянська, 12
Адмінприміщення – с. Милятин, вул. Шевченка, 34
Публічна бібліотека – с. Павлівка, вул. Шкільна, 42
Будинок культури – с. Переславичі, вул. Незалежності, 52
Адмінприміщення – с. Радовичі, вул. Володимирська, 35
Будинок культури – с. Риковичі, вул. Центральна, 76а
Приміщення ТОВ "Старий Порицьк" – с. Старий Порицьк, вул. Молодіжна, 1
Будинок культури – с. Топилище, вул. Центральна, 41
Поромівська АЗПСМ – с. Поромів, вул. Сонячна, 19
Приміщення Лудинської гімназії – с. Лудин, вул. Лесі Українки, 36
Приміщення П’ятиднівської гімназії – с. П’ятидні, вул. Шкільна, 1а
Приміщення Стенжаричівської гімназії – с. Стенжаричі, вул. Відродження, 24
(ЦНАП) м. Устилуг –м. Устилуг, вул. Володимирська, 40
18 ДПРЧ 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Волинській області – с. Іваничі, вул. Заводська, 26
15 ДПРП 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Волинській обл. –с. Локачі, вул. Степова, 5
Автомобіль – м. Устилуг, вул. Левінцова, 60
ТОВ «АЛЛО» –м. Нововолинськ, пр. Перемоги, 1
Ощадбанк –м. Володимир, вул. Небесної Сотні, 5
Володимирська територіальна громада

Центр ОМС (УЖКГ) – м. Володимир вул. Тараса Шевченка 11
ТзОВ "Володимир-Волинський" – м. Володимир вул. Луцька 62
Центр культурних послуг – м. Володимир вул. Данила Галицького 7
Адмінприміщення старостату – с. Заріччя вул. Героїв майдану 2а
Приміщення сільської ради – с. Ласків вул. Шкільна 23
7 ДПРЧ 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Волинській області – м. Володимир вул. Коперніка 2
Намет ГУ ДСНС – м. Володимир вул. Коперніка 2
Автомобіль ГУ ДСНС – м. Володимир вул. Коперніка 2
Володимирський РВП ГУНП у Волинській області – м. Володимир вул. Соборна 6
Володимирський РВП ГУНП у Волинській області – м. Володимир вул. Соборна 13
АЗК WOG – м. Володимир вул. Луцька 192
Ощадбанк – м. Володимир вул. Небесної Сотні 5
Приватбанк – м. Володимир вул. Князя Василька 4а
Нововолинська територіальна громада

Дитячо-спортивна юнацька школа – м. Нововолинськ вул. Перемоги 5
СОК "Шахтар" – м. Нововолинськ вул. Перемоги 5
ГО «Господиньки» – с. Благодатне вул. Шахтарська 6
смт Благодатне – с. Благодатне вул. Миру 11
Приміщення осередку СС «Берегиня» – м. Нововолинськ вул. Шахтарський 36
5 ДПРЧ 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Волинській області – м. Нововолинськ вул. Винниченка 8
Намет ГУ ДСНС – м. Нововолинськ вул. Винниченка 8
ВП №1 Володимирського РВП ГУНП у Волинській обл. – м.Нововолинськ вул. Нововолинська 15
ВП №1 Володимирського РВП ГУНП у Волинській обл – м. Нововолинськ вул. Шахтарська 10
Управління поліції охорони УПО ГДВ – м. Нововолинськ вул. М. Шептицького 19
Ощадбанк – м. Нововолинськ пр. Перемоги 1а
Приватбанк – м. Нововолинськ пр. Дружби 15
Камінь-Каширський район

ОЗЗСО "Камінь-Каширський ліцей №1 – м. Камінь-Каширський вул. Воля 4
ЗЗСО "Камінь-Каширський ліцей №2 – м. Камінь-Каширський вул. Шевченка 68
Камінь-Каширський ЗДО "Ясла-садок "Світлячок» – м. Камінь-Каширський вул. Миколи Цюрика 24а
Управління гуманітарної політики міської ради – м. Камінь-Каширський вул. Шевченка 8
Камінь-Каширська РДА – м. Камінь-Каширський вул. Воля 2
ЗЗСО "Підцир'ївський ліцей» – с. Підцир'я вул. Валерія Савчука 7
ОЗЗСО "Раковоліський ліцей» – с. Раків-Ліс вул. Шкільна 4
ОЗЗСО "Пнівненський ліцей» – с. Пнівне вул. Центральна 6
ЗЗСО «Великоглушанський ліцей» – с. Велика Глуша вул. О. Пасика 85
ЗЗСО "Грудківський ліцей» – с. Грудки площа Соціальна 2
ЗЗСО "Бузаківський ліцей» – с. Бузаки вул. 8 березня 66
ОЗЗСО «Черченський ліцей» – с. Черче вул. Шкільна 1
ЗЗСО «Ворокомлівський ліцей» – с. Ворокомле вул. Центральна 83
КНП "Камінь-Каширська районна лікарня" – м. Камінь-Каширський вул. Шевченка 43
ЗЗСО "Броницький ліцей" – с. Кримне вул. Лесі Українки 3
ЗЗСО "Видричівський ліцей" – с. Видричі вул. Центральна 71
ЗЗСО "Видертський ліцей" – с. Видерта вул. Ковельська 130
ЗЗСО «Воєгощанський ліцей" – с. Воєгоща вул. Шкільна 1
ЗЗСО "Боровненський ліцей» – с. Боровне вул. Центральна 95а
ЗДО "Казка" – м. Камінь-Каширський вул. Магдебурзького права 25
ЗДО «Ясла-садок «Сонечко» – с. Гута-Боровенська вул. Берізка 1
Центральна АЗПСМ – с. Піщане вул. Центральна 94
Центр культури та дозвілля с-ще Любешів – с. Любешів вул. Незалежності 32
КП "Любешівська багатопрофільна лікарня" – с. Любешів вул. Незалежності 3
ЗЗСО"Ветлівський ліцей" – с. Ветли вул. Шкільна 26
ЗЗСО "Гірківський ліцей" – с. Гірки вул. Садова 8
ОЗЗСО"Люб'язівський ліцей" – с. Люб'язь вул. Романа Корця 14
ЗЗСО"Великокурінський ліцей" – с. Великий Курінь вул. Незалежності 54
ЗЗСО "Бірківський ліцей" – с. Бірки вул. Зелена 2
ЗЗСО"Деревківський ліцей" – с. Деревок вул. Поліщука 3
ЗЗСО "Залізницький ліцей ім. І. Пасевича" – с. Залізниця вул. Лісоградська 3
ЗЗСО "Седлищенський ліцей" – с. Седлище вул. В. Григорука 1
Маневицький ліцей №2 – с. Маневичі вул. 100-річчя Маневич 59
КНП "Маневицька багатопрофільна лікарня" – с. Маневичі вул. Незалежності 1
Центр культури та дозвілля Маневицької СР – с. Маневичі вул. Чорновола 5
Оконський ліцей – с. Оконськ вул. Луцька 4
Костюхнівський ліцей – с. Костюхнівка вул. Молодіжна 10
Комарівський ліцей – с. Комарове вул. Лесі Українки 7
Будківський ліцей – с. Будки вул. Центральна 3
Чарторийський ліцей – с. Чарторийськ вул. Сокола 66
Троянівський ліцей – с. Троянівка вул. Лугова 52
Приміщення будинку культури – с. Прилісне вул. Сойне 2а
Будинок культури – с. Сошичне вул. Ковельська 98
Будинок шерифа – с. Сошичне вул. Ковельська 133
Нуйнівський фельдшерсько-акушерський пункт – с. Нуйно вул. Лесі Українки 89
8 ДПРЧ 2 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Волинській області – м. Камінь-Каширський вул. Героїв УПА 2
12 ДПРП 2 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Волинській обл. – с. Любешів вул. Монастирська 84
13 ДПРЧ 2 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Волинській області – с. Маневичі вул. Соборності 21
23 ДПРП 2 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Волинській обл. – с. Ветли вул. Поліська 74
Намет ГУ ДСНС – м. Камінь-Каширський вул. Героїв УПА 2
Камінь - Каширський РВП ГУНП у Волинській області – м. Камінь - Каширський вул. Шевченка 6
ВП №1 Камінь-Каширського – у Вол. області ГУ Нацполіції Діючий с. Маневичі вул. Комарова 29
Ощадбанк – м. Камінь-Каширський вул. 100-річчя Маневич 24
Ощадбанк – м. Камінь-Каширський вул. Ковельська, 24
Ковельський район

Центр ОМС – с. Велимче вул. Центральна 89
Центр ОМС – с. Велицьк вул. Перемоги 88
Центр ОМС – с. Вишнів вул. Незалежності 80а
Центр ОМС – с. Голоби вул. Ковельська 1
Центр ОМС – с. Головне вул. Незалежності 10
Адмінприміщення сільської ради – с. Дубове вул. Ковельська 72
Центр культури та дозвілля – с. Дубове вул. Травнева 9
Приміщення старостату – с. Буцинь вул. Шкільна 22
МПО – с. Дубечне вул. Весняна 1
Адмінприміщення – с. Заболоття вул. Незалежності 6
Приміщення сільського клубУ – с. Видраниця вул. Центральна 24
Адмінбудівля – с. Заброди вул. Лесі Українки 2
РВА – м. Ковель вул. Незалежності 73
Будинок культури – с. Колодяжне вул. Лесі Українки 18
Адмінприміщення – с. Скулин вул. Центральна 69
АЗПСМ – с. Луків вул. Ковельська 48
Центр ОМС – с. Люблинець вул. Незалежності 23
Приміщення – с. Мощена вул. Відродження 57
Приміщення – с. Старі Кошари вул. Молодіжна 10
Приміщення ЦНАПу – м. Любомль вул. Б. Хмельницького 6
Церква ХВЄ "Ковчег" – м. Любомль вул. Дружби 34
Козлиничівський ліцей – с. Козлиничі вул. Нова 38
Пісочненський ліцей – с. Пісочне вул. Шкільна 13
Центр ОМС – с. Поворськ вул. Київська 39
Адмінбудівля – с. Гірники вул. Центральна 18
Амбулаторія (підвальне приміщення) – с. Кортеліси вул. Михайловського 14б
Приміщення центральної бібліотеки – с. Ратне вул. Центральна 31а
Адмінбудівля – с. Здомишель вул. Шевченка 33
Сільський клуб – с. Жиричі вул. Центральна 91
Центр ОМС – с. Рівне вул. Шкільна 2
Адмінбудівля – с. Межисить вул. Центральна 48
Центр ОМС – с. Самари вул. Соборна 26
Язавненська гімназія – с. Язавні вул. Центральна 1
Сереховичівська сільська рада – с. Сереховичі вул. Центральна 24а
Приміщення старостату – с. Синове вул. Волі 34
Приміщення старостату – с. Соколище вул. Незалежності 15
Приміщення старостату – с. Солов’ї вул. Незалежності 5
АЗПСМ – с. Смідин вул. Незалежності 31
Житлова будівля – с. Стара Вижівка вул. Шевченка 10
КП«Турійська лікарня планового лікування» – с. Турійськ вул. Лікарська 22
Територіальний центр Турійської селищної ради – с. Турійськ вул. Бобрика 6
Будинок культури – с. Світязь вул. Європейська 83
Щацька селищна рада – с. Шацьк вул. Героїв України 1б
Шацька лікарня – с. Шацьк вул. Героїв України 53б
Адмінприміщення – с. Стара Вижівка вул. Миру 3
Територіальний центр Дубівської сільської ради – с. Облапи вул. Незалежності 102а
Водолазне рятувальне відділення ГВРР АРЗ СП ГУ ДСНС – с. Світязь пров. Монастирський 6
17 ДПРП 2 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Волинській обл. – с. Турійськ вул. Володимирська 2
24 ДПРП 2 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Волинській обл. – с. Старовойтове вул. Прикордонників 33а
11 ДПРП 2 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Волинській обл. – с. Шацьк вул. Вереснева 17
14 ДПРЧ 2 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Волинській області – с. Ратне вул. Центральна 9
21 ДПРП 2 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Волинській обл. – с. Голоби вул. Вишнева 32а
10 ДПРЧ 2 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Волинській області – м. Любомль вул. Єдності 16
16 ДПРП 2 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Волинській обл. – с. Стара Вижівка вул. Соборності 20
Контейнер – с. Старовойтове вул. Прикордонників 7б
ВП №1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській обл. – м. Любомль вул. Володимирська 3
ВП №2 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області – с. Ратне вул. Каштанова 15
АЗК «WOG»– с. Старовойтове вул. Прикордонників 3
Ковельська територіальна громада

Будинок культури – с. Зелена вул. Ковельська 43
Адмінбудівля – с. Білин вул. Л. Українки 3
Приміщення управління освіти – с. Заріччя вул. Зарічна 13
Адмінбудівля – с. Ружин вул. Центральна 1в
Адмінбудівля РЖКП-1 – м. Ковель вул. Д. Галицького 6а
Центр ОМС – м. Ковель вул. Незалежності 73
Дім молитви – м. Ковель вул. Левицького 75а
Залізничний вокзал – м. Ковель вул. Ветеранів 1а
4 ДПРЧ 2 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Волинській області – м. Ковель вул. Міцкевича 23а
19 ДПРЧ 2 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Волинській області – м. Ковель вул. Відродження 1
Намет – м. Ковель вул. Міцкевича 23а
Намет – м. Ковель вул. Заводська 27
Автомобіль – м. Ковель вул. Відродження 1
Ковельське РУП ГУНП у Волинській області – м. Ковель вул. Незалежності 119а
Ковельське РУП ГУНП у Волинській області – м. Ковель вул. Незалежності 156
Управління поліції охорони – м. Ковель вул. Федора Одрача 1
ВОНС у м. Ковель – м. Ковель вул. Драгоманова 19а
АЗК WOG – м. Ковель вул. Луцька 29
Ощадбанк – м. Ковель вул. Г. Скоропадського 4
ТОВ «Волиньелектрозбут» – м. Ковель вул. Грушевського 56
АЗК WOG – м. Ковель вул. Варшавська 3б
Райффазен Банк – м. Ковель вул. Л. Українки 3
Епіцентр – м. Ковель вул. Володимирська 135а
Кредобанк – м. Ковель вул. Міцкевича 1
АЗК ОККО – м. Ковель вул. Володимирська 120
Приватбанк – м. Ковель вул. Шевченка 2б
АЗС "Укрнафта" – м. Ковель вул. Володимирська 133
АЗК WOG – м. Ковель вул. Брестська 141
Луцький район

ЦНСП Берестечківської міської ради - м.Берестечко, вул. Незалежності, 71
ЦНАП Берестечківської міської ради - м. Берестечко, вул. Шевченка, 2
Приміщення сільської ради - с. Лобачівка, вул. Незалежності, 29а
Приміщення сільської ради - с. Мерва, вул. Б. Хмельницького, 15а
Приміщення сільської ради - с. Перемиль, вул. Молодіжна, 2
Адмінприміщення - с. Баїв, вул. Перемоги, 37
Боратинська АЗПСМ - с. Боратин, вул. Центральна, 2а
Приміщення клубу - с. Боратин, вул. Центральна, 105
Приміщення Будинку культури - РВА, ГДВ, с. Гірка Полонка, вул. Горохівська, 63б
Адмінприміщення - с. Промінь, вул. Миру, 11
Приміщення будинку культури - с. Городище, вул. Шкільна, 35
Музична школа - с. Сенкевичівка, вул. Шевченка, 59
Чаруківський ліцей - с. Чаруків, вул. Шкільна, 27
Будинок культури - с. Шклинь, вул. Центральна, 58
КП "Горохівська багатопрофільна лікарня" - с. Горохів, вул. Паркова, 22
Центр ОМС – с. Доросині, вул. Миру, 60
Приміщення залізничного вокзалу – м. Ківерці, вул. Соборності, 1а
Адмінприміщення – с. Боровичі, вул. Незалежності, 19
Приміщення Колківської МПК – с. Колки, вул. Волі, 9
Адмінприміщення – с. Велика Осниця, вул. Центральна, 57
Адмінприміщення – с. Рудники, вул. Центральна, 44
Адмінприміщення – с. Четвертня, вул. Незалежності, 50
Сільська рада – с. Березолуки, вул. Перемоги, 19
Сільська рада – с. Копачівка, вул. Першотравнева, 46
Сільська рада – с. Кременець, вул. Рожищенська, 36а
Будинок культури – с. Галичани, вул. Шкільна, 3
Бужанський ліцей – с. Бужани, вул. Шкільна, 4
Мар’янівська АЗПСМ – с. Мар'янівка, вул. Незалежності, 26
Адміністративне приміщення селищної ради – с. Олика, вул. Замкова, 17
Сільське відділення поштового зв'язку – с. Липини, вул. Центральна, 7
Підгайцівська амбулаторія – с. Підгайці, вул. Шкільна, 24
Приміщення церкви "Спасіння" – с. Підгайці, вул. Дубнівська, 1в
Приміщення сільської ради – с. Підгайці, вул. Шкільна, 30
Приміщення сільської ради – с. Піддубці, вул. Миру, 14
Адмінприміщення – с. Романів, вул. Першотравнева, 38
КП «Рожищенська багатопрофільна лікарня» – м. Рожище, вул. Коте Шилакадзе, 19
Приміщення районної лікарні – с. Торчин, вул. Незалежності, 57
Цуманська селищна рада – с. Цумань, вул. Грушевського, 2
Приміщення Рожищенської міської ради – РВА, ГДВ, м. Рожище, вул. Незалежності, 60
КЗ ЗСО Крижівський ліцей – с. Крижівка, вул. Першого Травня, 19
Приміщення старостату – с. Рудка-Козинська, вул. Центральна, 19а
Приміщення старостату – с. Сокіль, вул. Незалежності, 38а
Будинок культури – с. Переспа, вул. Миру, 3
3 ДПРЧ 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Волинській обл. – с. Дубище, вул. Зелена, 45а
6 ДПРЧ 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Волинській обл. – м. Ківерці, вул. Київська, 43
9 ДПРЧ 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Волинській обл. – м. Горохів, вул. Козацька, 61
20 ДПРП 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Волинській обл. – с. Торчин, вул. Незалежності, 68
22 ДПРП 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Волинській обл. - м. Берестечко, вул. Січових Стрільців 23
ВП №1 Луцького РУП ГУНП у Волинській обл. - м. Ківерці, вул. Залізнична 52
ВП №2 Луцького РУП ГУНП у Волинській обл. – м. Горохів, вул. Шевченка 27
РУП ГУНП у Волинській обл. – м. Ківерці, вул. Залізнична 50
Ощадбанк – м. Ківерці, вул. Паркова 10
Приватбанк – м. Рожище, вул. Незалежності 25
Ощадбанк – м. Рожище , вул. Грушевського 17а
Приватбанк – м. Рожище, вул. Торгова 5
Луцька територіальна громада

КЗ ЗСО «Луцький ліцей № 4 ім.Модеста Левицького ЛМР» – м. Луцьк, пр. Волі, 25
КЗ ЗСО «Луцький ліцей № 2 ЛМР» – м. Луцьк, вул. Львіська, 28
КЗ ЗСО «Луцький ліцей №3 ЛМР» – м. Луцьк, вул. Даргомижського, 5
КЗ ЗСО «Луцький ліцей № 5 ЛМР» – м. Луцьк, вул. Перемоги, 16
КЗ ЗСО «Луцький навчально-реабілітаційний центр ЛМР» – м. Луцьк, вул. Лесі Українки, 20
КЗ «ЛНВК ЗОШ І-ІІ ст. №7 - природничий ліцей ЛМР» –м. Луцьк, вул. Дубнівська, 14
КЗ ЗСО «Луцький інституційний ліцей №8 ЛМР» – м. Луцьк, вул. Ковельська, 43
КЗ ЗСО «Луцький ліцей № 9 ЛМР» – м. Луцьк, вул. Потапова, 30
КЗ ЗСО «Луцький ліцей № 10 ЛМР» – м. Луцьк, вул. Ветеранів, 5
КЗ ЗСО «Луцький ліцей № 11 ЛМР» – м. Луцьк, вул. Наливайка, 10б
КЗ «ЛЗОШ I-III ступенів №12 ЛМР» – м. Луцьк, вул. Приміська, 1
КЗ «ЛЗОШ І-ІІІ ступенів №13 ЛМР» – м. Луцьк, вул. Чернишевського, 29
КЗ ЗСО «Луцький ліцей №14 ім. В. Сухомлинського ЛМР» – м. Луцьк, вул. Черняховського, 8
КЗ ЗСО «Луцький ліцей № 15 ЛМР» – м. Луцьк, вул. Привокзальна, 5а
КЗ «ЛЗОШ I-III ступенів №16 ЛМР» – м. Луцьк, вул. Корольова, 7
КЗ «ЛЗОШ І-ІІІ ступенів №17 ЛМР» – м. Луцьк, вул. Щусєва, 10
КЗ ЗСО «Луцький ліцей № 18 ЛМР» – м. Луцьк, вул. Відродження, 20а
КЗ «ЛЗОШ І-ІІІ ступенів №19 ЛМР» – м. Луцьк, вул. Ветеранів, 5а
КЗ «ЛЗОШ І-ІІІ ступенів №20 ЛМР» – м. Луцьк, вул. Шота Руставелі, 11
КЗ ЗСО «Луцький ліцей №21 ім. М.Кравчука ЛМР» – м. Луцьк, вул. Кравчука, 14
КЗ ЗСО «Луцький ліцей № 22 ЛМР» – м. Луцьк, вул. Відродження, 32
КЗ ЗСО «Луцький ліцей № 23 ЛМР» – м. Луцьк, вул. С. Ковалевської, 56
КЗ ЗСО «Луцький ліцей № 24 ЛМР» – м. Луцьк, вул. Станіславського, 52а
КЗ ЗСО «Луцький ліцей № 25 ЛМР» – м. Луцьк, вул. Федорова, 7
КЗ ЗСО «Луцький ліцей № 26 ЛМР» – м. Луцьк, вул. Кравчука, 30
КЗ ЗСО «Луцький ліцей № 27 ЛМР» – м. Луцьк, вул. Олеся Гончара, 5
КЗ ЗСО «Луцький ліцей №28 ЛМР» – м. Луцьк, вул. Дубнівська, 32
Центр ОМС – с. Княгининок, вул. Соборна, 77
Центр ОМС – с. Жидичин, вул. Данила Галицького, 12
Центр ОМС – с. Боголюби, вул. 40-річчя Перемоги, 57
Центр ОМС – с. Прилуцьке, вул. Ківерцівська, 35а
Центр ОМС – с. Забороль, вул. Володимирська, 34а
Церква «Голгофа» (за згодою) – м. Луцьк, пр. Соборності, 26а
Церква “Нове життя” (за згодою) – м. Луцьк, вул. Конякіна, 15а
Церква “Фіміам” (за згодою) – м. Луцьк, вул. Станіславського, 15а
Лютеранська церква (за згодою) – м. Луцьк, вул. Караїмська, 16
АРЧ з ЛННС ГУ ДСНС України у Волинській області – м. Луцьк, вул. Виробнича, 30
АРЗ спеціального призначення ГУ ДСНС – м. Луцьк, вул. Державності, 114а
1 ДПРЧ 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Волинській області – м. Луцьк, вул. Електроапаратна, 6
2 ДПРЧ 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Волинській області ГУ ДСНС – м. Луцьк, вул. Героїв Рятувальників 17
25 ДПРЧ 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Волинській області ГУ ДСНС – м. Луцьк, вул. Звитяжна 1
Намет ГУ ДСНС – м. Луцьк, вул. Електроапаратна 6
Намет ГУ ДСНС – м. Луцьк, вул. Звитяжна 1
Намет ГУ ДСНС – м. Луцьк, вул. Виробнича 30
ГУНП у Волинській області – м. Луцьк, вул. Винниченка 11
Луцьке РУП ГУНП у Волинській області – м. Луцьк, вул. Звитяжна 2
ВП №3 (м. Луцьк) Луцького РУП ГУНП – м. Луцьк, вул. Боженка 34
ГУНП у Волинській області – м. Луцьк, вул. Винниченка 21
ГУНП у Волинській області – м. Луцьк, вул. Заньковецької 88а
ГУНП у Волинській області – м. Луцьк, вул. Лідавська 14а
ГУНП у Волинській області – м. Луцьк, вул. Мисливська 30а
ГУНП у Волинській області – м. Луцьк, вул. Заньковецької 86
Управління стратегічних розслідувань – м. Луцьк, вул. Загородня 5а
Управління патрульної поліції - м. Луцьк, вул. Залізнична 15
Управління поліції охорони – м. Луцьк, вул. Б. Хмельницького 37
Залізничний вокзал – м. Луцьк , Привокзальний майдан 1
Банк ПУМБ – м. Луцьк, пр. Волі 41
Банк інвестицій та заощаджень – м. Луцьк, пр. Волі 33а
АЗК WOG – м. Луцьк, вул. Рівненська 22
Магазин СІМ 23 – м. Луцьк, пр. Волі 42
А-Банк – м. Луцьк, пр. Волі 14
Банк Кредит Дніпро – м. Луцьк, пр. Волі 41
Укргазбанк – м. Луцьк, вул. Шопена 1
РайфФайзен Банк – пр. Перемоги 15
АЗК WOG – м. Луцьк, пр. Соборності 45
Укргазбанк – м. Луцьк, пр. Перемоги 5
Сенс Банк – м. Луцьк, пр. Волі 15
Банк ПУМБ – м. Луцьк , пр. Волі 11
Альянс Банк – м. Луцьк, пр. Волі 11
Приватбанк – м. Луцьк, вул. Степана Бандери 1б
Приватбанк – м. Луцьк, пр. Волі 6
Магазин СІМ 23 – м. Луцьк, вул. Василя Мойсея 2
Ощадбанк – м. Луцьк, вул. Б.Хмельницького 3а
А-Банк – м. Луцьк, вул. Л. Українки 43
Кредобанк – м. Луцьк, вул. Л. Українки 28а
Укрексімбанк – м. Луцьк, вул. Б. Хмельницького 5
Приватбанк – м. Луцьк, пр. Відродження 26а
Укрсиббанк – м. Луцьк, вул. Б. Хмельницького 10
Ощадбанк – м. Луцьк, пр. Соборності 11а
Нова Лінія – м. Луцьк, вул. Шевченка 13б
Приватбанк – м. Луцьк, пр. Соборності 4
Магазин СІМ 23 – м. Луцьк, вул. Ковельська 54
Приватбанк – м. Луцьк, вул. Червоного Хреста 9
Епіцентр – с. Липини, вул. Окружна 34
Ощадбанк – м. Луцьк, вул. Червоного Хреста 8
Магазин СІМ 23 – м. Луцьк, вул. Володимирська 20
Приватбанк – м. Луцьк, бульвар Івана Газюка 7
Магазин СІМ 23 – м. Луцьк, вул. Володимирська 94

Теги: пункт незламності, Луцьк, Волинь
