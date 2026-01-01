На Волині діє 351 пункт незламності
Сьогодні, 21:35
Волинська ОВА прийняла рішення про відкриття на території області пунктів незламності.
Про це повідомив Іван Рудницький за результатами засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, що відбулося сьогодні, 7 січня.
«Упродовж найближчого тижня очікується ускладнення погодних умов – снігопади та різке зниження температури. Тож сьогодні, 7 січня, під час позачергового засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняли рішення про відкриття пунктів незламності на території області», - зазначив Іван Рудницький.
Тож очільник області дав доручення керівникам РВА проконтролювати цю роботу на місцях, аби кожен у разі необхідності мав змогу підзарядитися чи зігрітися. Також списки доступних пунктів незламності повинні бути опубліковані й на ресурсах територіальних громад та районних військових адміністрацій.
Список пунктів незламності Волинської області
Володимирський район
Адмінприміщення старостату – с. Холопичі, вул. Нова, 1
Приміщення сільської ради – с. Кисилин, вул. Дубовецька, 13
Адмінприміщення старостату – с. Війниця, вул. Миру, 1
Приміщення сільської ради – с. Затурці, вул. Липинського, 66
Приміщення ЗДО "Теремок" – с. Березовичі, вул. Центральна, 2
АЗПСМ – с. Зимне, вул. Миру, 4
Приміщення амбулаторії – с. Льотниче, вул. Лесі Українки, 63
Адмінприміщення –с. Хобултова, вул. Шевченка, 9
Приміщення лікарні – с. Іваничі, вул. Грушевського, 45
КЗ ЗСО "Іванічівський ліцей № 1" – с. Іваничі, вул. Грушевського, 28
Будинок "Просвіта" – с . Іваничі, вул. Грушевського, 6
Приміщення сільської ради – с. Литовеж, вул. Якобчука, 11б
КНП "Литовезька АЗПСМ" – с. Литовеж, вул. Лесі Українки, 23
Морозовичівська сільська рада – с. Морозовичі, вул. Центральна, 15
Приміщення сільської ради – с. Локачі, вул. Миру, 37
Прим. КНП "Локачинська лікарня" – с. Локачі, вул. Івана Франка, 19
ЦНСП селищної ради – с. Локачі, вул. Івана Франка, 7
Адмінприміщення – с. Грибовиця, вул. Перемоги, 54
Адмінприміщення – с. Гряди, вул. Лесі Українки, 4а
Школа – с. Галинівка, вул. Шкільна, 1
Оваднівська сільська рада – с. Овадне, вул. Покровська, 20а
Школа – с. Овлочин, вул. Незалежності, 38
Будинок культури – с. Жашковичі, вул. Центральна, 11
Будинок культури – с. Завидів, вул. Центральна, 87
Приміщення ТОВ "П’ятидні" – с. Колона, вул. Шевченка, 3
Будинок культури – с. Луковичі, вул. Селянська, 12
Адмінприміщення – с. Милятин, вул. Шевченка, 34
Публічна бібліотека – с. Павлівка, вул. Шкільна, 42
Будинок культури – с. Переславичі, вул. Незалежності, 52
Адмінприміщення – с. Радовичі, вул. Володимирська, 35
Будинок культури – с. Риковичі, вул. Центральна, 76а
Приміщення ТОВ "Старий Порицьк" – с. Старий Порицьк, вул. Молодіжна, 1
Будинок культури – с. Топилище, вул. Центральна, 41
Поромівська АЗПСМ – с. Поромів, вул. Сонячна, 19
Приміщення Лудинської гімназії – с. Лудин, вул. Лесі Українки, 36
Приміщення П’ятиднівської гімназії – с. П’ятидні, вул. Шкільна, 1а
Приміщення Стенжаричівської гімназії – с. Стенжаричі, вул. Відродження, 24
(ЦНАП) м. Устилуг –м. Устилуг, вул. Володимирська, 40
18 ДПРЧ 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Волинській області – с. Іваничі, вул. Заводська, 26
15 ДПРП 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Волинській обл. –с. Локачі, вул. Степова, 5
Автомобіль – м. Устилуг, вул. Левінцова, 60
ТОВ «АЛЛО» –м. Нововолинськ, пр. Перемоги, 1
Ощадбанк –м. Володимир, вул. Небесної Сотні, 5
Володимирська територіальна громада
Центр ОМС (УЖКГ) – м. Володимир вул. Тараса Шевченка 11
ТзОВ "Володимир-Волинський" – м. Володимир вул. Луцька 62
Центр культурних послуг – м. Володимир вул. Данила Галицького 7
Адмінприміщення старостату – с. Заріччя вул. Героїв майдану 2а
Приміщення сільської ради – с. Ласків вул. Шкільна 23
7 ДПРЧ 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Волинській області – м. Володимир вул. Коперніка 2
Намет ГУ ДСНС – м. Володимир вул. Коперніка 2
Автомобіль ГУ ДСНС – м. Володимир вул. Коперніка 2
Володимирський РВП ГУНП у Волинській області – м. Володимир вул. Соборна 6
Володимирський РВП ГУНП у Волинській області – м. Володимир вул. Соборна 13
АЗК WOG – м. Володимир вул. Луцька 192
Ощадбанк – м. Володимир вул. Небесної Сотні 5
Приватбанк – м. Володимир вул. Князя Василька 4а
Нововолинська територіальна громада
Дитячо-спортивна юнацька школа – м. Нововолинськ вул. Перемоги 5
СОК "Шахтар" – м. Нововолинськ вул. Перемоги 5
ГО «Господиньки» – с. Благодатне вул. Шахтарська 6
смт Благодатне – с. Благодатне вул. Миру 11
Приміщення осередку СС «Берегиня» – м. Нововолинськ вул. Шахтарський 36
5 ДПРЧ 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Волинській області – м. Нововолинськ вул. Винниченка 8
Намет ГУ ДСНС – м. Нововолинськ вул. Винниченка 8
ВП №1 Володимирського РВП ГУНП у Волинській обл. – м.Нововолинськ вул. Нововолинська 15
ВП №1 Володимирського РВП ГУНП у Волинській обл – м. Нововолинськ вул. Шахтарська 10
Управління поліції охорони УПО ГДВ – м. Нововолинськ вул. М. Шептицького 19
Ощадбанк – м. Нововолинськ пр. Перемоги 1а
Приватбанк – м. Нововолинськ пр. Дружби 15
Камінь-Каширський район
ОЗЗСО "Камінь-Каширський ліцей №1 – м. Камінь-Каширський вул. Воля 4
ЗЗСО "Камінь-Каширський ліцей №2 – м. Камінь-Каширський вул. Шевченка 68
Камінь-Каширський ЗДО "Ясла-садок "Світлячок» – м. Камінь-Каширський вул. Миколи Цюрика 24а
Управління гуманітарної політики міської ради – м. Камінь-Каширський вул. Шевченка 8
Камінь-Каширська РДА – м. Камінь-Каширський вул. Воля 2
ЗЗСО "Підцир'ївський ліцей» – с. Підцир'я вул. Валерія Савчука 7
ОЗЗСО "Раковоліський ліцей» – с. Раків-Ліс вул. Шкільна 4
ОЗЗСО "Пнівненський ліцей» – с. Пнівне вул. Центральна 6
ЗЗСО «Великоглушанський ліцей» – с. Велика Глуша вул. О. Пасика 85
ЗЗСО "Грудківський ліцей» – с. Грудки площа Соціальна 2
ЗЗСО "Бузаківський ліцей» – с. Бузаки вул. 8 березня 66
ОЗЗСО «Черченський ліцей» – с. Черче вул. Шкільна 1
ЗЗСО «Ворокомлівський ліцей» – с. Ворокомле вул. Центральна 83
КНП "Камінь-Каширська районна лікарня" – м. Камінь-Каширський вул. Шевченка 43
ЗЗСО "Броницький ліцей" – с. Кримне вул. Лесі Українки 3
ЗЗСО "Видричівський ліцей" – с. Видричі вул. Центральна 71
ЗЗСО "Видертський ліцей" – с. Видерта вул. Ковельська 130
ЗЗСО «Воєгощанський ліцей" – с. Воєгоща вул. Шкільна 1
ЗЗСО "Боровненський ліцей» – с. Боровне вул. Центральна 95а
ЗДО "Казка" – м. Камінь-Каширський вул. Магдебурзького права 25
ЗДО «Ясла-садок «Сонечко» – с. Гута-Боровенська вул. Берізка 1
Центральна АЗПСМ – с. Піщане вул. Центральна 94
Центр культури та дозвілля с-ще Любешів – с. Любешів вул. Незалежності 32
КП "Любешівська багатопрофільна лікарня" – с. Любешів вул. Незалежності 3
ЗЗСО"Ветлівський ліцей" – с. Ветли вул. Шкільна 26
ЗЗСО "Гірківський ліцей" – с. Гірки вул. Садова 8
ОЗЗСО"Люб'язівський ліцей" – с. Люб'язь вул. Романа Корця 14
ЗЗСО"Великокурінський ліцей" – с. Великий Курінь вул. Незалежності 54
ЗЗСО "Бірківський ліцей" – с. Бірки вул. Зелена 2
ЗЗСО"Деревківський ліцей" – с. Деревок вул. Поліщука 3
ЗЗСО "Залізницький ліцей ім. І. Пасевича" – с. Залізниця вул. Лісоградська 3
ЗЗСО "Седлищенський ліцей" – с. Седлище вул. В. Григорука 1
Маневицький ліцей №2 – с. Маневичі вул. 100-річчя Маневич 59
КНП "Маневицька багатопрофільна лікарня" – с. Маневичі вул. Незалежності 1
Центр культури та дозвілля Маневицької СР – с. Маневичі вул. Чорновола 5
Оконський ліцей – с. Оконськ вул. Луцька 4
Костюхнівський ліцей – с. Костюхнівка вул. Молодіжна 10
Комарівський ліцей – с. Комарове вул. Лесі Українки 7
Будківський ліцей – с. Будки вул. Центральна 3
Чарторийський ліцей – с. Чарторийськ вул. Сокола 66
Троянівський ліцей – с. Троянівка вул. Лугова 52
Приміщення будинку культури – с. Прилісне вул. Сойне 2а
Будинок культури – с. Сошичне вул. Ковельська 98
Будинок шерифа – с. Сошичне вул. Ковельська 133
Нуйнівський фельдшерсько-акушерський пункт – с. Нуйно вул. Лесі Українки 89
8 ДПРЧ 2 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Волинській області – м. Камінь-Каширський вул. Героїв УПА 2
12 ДПРП 2 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Волинській обл. – с. Любешів вул. Монастирська 84
13 ДПРЧ 2 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Волинській області – с. Маневичі вул. Соборності 21
23 ДПРП 2 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Волинській обл. – с. Ветли вул. Поліська 74
Намет ГУ ДСНС – м. Камінь-Каширський вул. Героїв УПА 2
Камінь - Каширський РВП ГУНП у Волинській області – м. Камінь - Каширський вул. Шевченка 6
ВП №1 Камінь-Каширського – у Вол. області ГУ Нацполіції Діючий с. Маневичі вул. Комарова 29
Ощадбанк – м. Камінь-Каширський вул. 100-річчя Маневич 24
Ощадбанк – м. Камінь-Каширський вул. Ковельська, 24
Ковельський район
Центр ОМС – с. Велимче вул. Центральна 89
Центр ОМС – с. Велицьк вул. Перемоги 88
Центр ОМС – с. Вишнів вул. Незалежності 80а
Центр ОМС – с. Голоби вул. Ковельська 1
Центр ОМС – с. Головне вул. Незалежності 10
Адмінприміщення сільської ради – с. Дубове вул. Ковельська 72
Центр культури та дозвілля – с. Дубове вул. Травнева 9
Приміщення старостату – с. Буцинь вул. Шкільна 22
МПО – с. Дубечне вул. Весняна 1
Адмінприміщення – с. Заболоття вул. Незалежності 6
Приміщення сільського клубУ – с. Видраниця вул. Центральна 24
Адмінбудівля – с. Заброди вул. Лесі Українки 2
РВА – м. Ковель вул. Незалежності 73
Будинок культури – с. Колодяжне вул. Лесі Українки 18
Адмінприміщення – с. Скулин вул. Центральна 69
АЗПСМ – с. Луків вул. Ковельська 48
Центр ОМС – с. Люблинець вул. Незалежності 23
Приміщення – с. Мощена вул. Відродження 57
Приміщення – с. Старі Кошари вул. Молодіжна 10
Приміщення ЦНАПу – м. Любомль вул. Б. Хмельницького 6
Церква ХВЄ "Ковчег" – м. Любомль вул. Дружби 34
Козлиничівський ліцей – с. Козлиничі вул. Нова 38
Пісочненський ліцей – с. Пісочне вул. Шкільна 13
Центр ОМС – с. Поворськ вул. Київська 39
Адмінбудівля – с. Гірники вул. Центральна 18
Амбулаторія (підвальне приміщення) – с. Кортеліси вул. Михайловського 14б
Приміщення центральної бібліотеки – с. Ратне вул. Центральна 31а
Адмінбудівля – с. Здомишель вул. Шевченка 33
Сільський клуб – с. Жиричі вул. Центральна 91
Центр ОМС – с. Рівне вул. Шкільна 2
Адмінбудівля – с. Межисить вул. Центральна 48
Центр ОМС – с. Самари вул. Соборна 26
Язавненська гімназія – с. Язавні вул. Центральна 1
Сереховичівська сільська рада – с. Сереховичі вул. Центральна 24а
Приміщення старостату – с. Синове вул. Волі 34
Приміщення старостату – с. Соколище вул. Незалежності 15
Приміщення старостату – с. Солов’ї вул. Незалежності 5
АЗПСМ – с. Смідин вул. Незалежності 31
Житлова будівля – с. Стара Вижівка вул. Шевченка 10
КП«Турійська лікарня планового лікування» – с. Турійськ вул. Лікарська 22
Територіальний центр Турійської селищної ради – с. Турійськ вул. Бобрика 6
Будинок культури – с. Світязь вул. Європейська 83
Щацька селищна рада – с. Шацьк вул. Героїв України 1б
Шацька лікарня – с. Шацьк вул. Героїв України 53б
Адмінприміщення – с. Стара Вижівка вул. Миру 3
Територіальний центр Дубівської сільської ради – с. Облапи вул. Незалежності 102а
Водолазне рятувальне відділення ГВРР АРЗ СП ГУ ДСНС – с. Світязь пров. Монастирський 6
17 ДПРП 2 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Волинській обл. – с. Турійськ вул. Володимирська 2
24 ДПРП 2 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Волинській обл. – с. Старовойтове вул. Прикордонників 33а
11 ДПРП 2 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Волинській обл. – с. Шацьк вул. Вереснева 17
14 ДПРЧ 2 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Волинській області – с. Ратне вул. Центральна 9
21 ДПРП 2 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Волинській обл. – с. Голоби вул. Вишнева 32а
10 ДПРЧ 2 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Волинській області – м. Любомль вул. Єдності 16
16 ДПРП 2 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Волинській обл. – с. Стара Вижівка вул. Соборності 20
Контейнер – с. Старовойтове вул. Прикордонників 7б
ВП №1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській обл. – м. Любомль вул. Володимирська 3
ВП №2 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області – с. Ратне вул. Каштанова 15
АЗК «WOG»– с. Старовойтове вул. Прикордонників 3
Ковельська територіальна громада
Будинок культури – с. Зелена вул. Ковельська 43
Адмінбудівля – с. Білин вул. Л. Українки 3
Приміщення управління освіти – с. Заріччя вул. Зарічна 13
Адмінбудівля – с. Ружин вул. Центральна 1в
Адмінбудівля РЖКП-1 – м. Ковель вул. Д. Галицького 6а
Центр ОМС – м. Ковель вул. Незалежності 73
Дім молитви – м. Ковель вул. Левицького 75а
Залізничний вокзал – м. Ковель вул. Ветеранів 1а
4 ДПРЧ 2 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Волинській області – м. Ковель вул. Міцкевича 23а
19 ДПРЧ 2 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Волинській області – м. Ковель вул. Відродження 1
Намет – м. Ковель вул. Міцкевича 23а
Намет – м. Ковель вул. Заводська 27
Автомобіль – м. Ковель вул. Відродження 1
Ковельське РУП ГУНП у Волинській області – м. Ковель вул. Незалежності 119а
Ковельське РУП ГУНП у Волинській області – м. Ковель вул. Незалежності 156
Управління поліції охорони – м. Ковель вул. Федора Одрача 1
ВОНС у м. Ковель – м. Ковель вул. Драгоманова 19а
АЗК WOG – м. Ковель вул. Луцька 29
Ощадбанк – м. Ковель вул. Г. Скоропадського 4
ТОВ «Волиньелектрозбут» – м. Ковель вул. Грушевського 56
АЗК WOG – м. Ковель вул. Варшавська 3б
Райффазен Банк – м. Ковель вул. Л. Українки 3
Епіцентр – м. Ковель вул. Володимирська 135а
Кредобанк – м. Ковель вул. Міцкевича 1
АЗК ОККО – м. Ковель вул. Володимирська 120
Приватбанк – м. Ковель вул. Шевченка 2б
АЗС "Укрнафта" – м. Ковель вул. Володимирська 133
АЗК WOG – м. Ковель вул. Брестська 141
Луцький район
ЦНСП Берестечківської міської ради - м.Берестечко, вул. Незалежності, 71
ЦНАП Берестечківської міської ради - м. Берестечко, вул. Шевченка, 2
Приміщення сільської ради - с. Лобачівка, вул. Незалежності, 29а
Приміщення сільської ради - с. Мерва, вул. Б. Хмельницького, 15а
Приміщення сільської ради - с. Перемиль, вул. Молодіжна, 2
Адмінприміщення - с. Баїв, вул. Перемоги, 37
Боратинська АЗПСМ - с. Боратин, вул. Центральна, 2а
Приміщення клубу - с. Боратин, вул. Центральна, 105
Приміщення Будинку культури - РВА, ГДВ, с. Гірка Полонка, вул. Горохівська, 63б
Адмінприміщення - с. Промінь, вул. Миру, 11
Приміщення будинку культури - с. Городище, вул. Шкільна, 35
Музична школа - с. Сенкевичівка, вул. Шевченка, 59
Чаруківський ліцей - с. Чаруків, вул. Шкільна, 27
Будинок культури - с. Шклинь, вул. Центральна, 58
КП "Горохівська багатопрофільна лікарня" - с. Горохів, вул. Паркова, 22
Центр ОМС – с. Доросині, вул. Миру, 60
Приміщення залізничного вокзалу – м. Ківерці, вул. Соборності, 1а
Адмінприміщення – с. Боровичі, вул. Незалежності, 19
Приміщення Колківської МПК – с. Колки, вул. Волі, 9
Адмінприміщення – с. Велика Осниця, вул. Центральна, 57
Адмінприміщення – с. Рудники, вул. Центральна, 44
Адмінприміщення – с. Четвертня, вул. Незалежності, 50
Сільська рада – с. Березолуки, вул. Перемоги, 19
Сільська рада – с. Копачівка, вул. Першотравнева, 46
Сільська рада – с. Кременець, вул. Рожищенська, 36а
Будинок культури – с. Галичани, вул. Шкільна, 3
Бужанський ліцей – с. Бужани, вул. Шкільна, 4
Мар’янівська АЗПСМ – с. Мар'янівка, вул. Незалежності, 26
Адміністративне приміщення селищної ради – с. Олика, вул. Замкова, 17
Сільське відділення поштового зв'язку – с. Липини, вул. Центральна, 7
Підгайцівська амбулаторія – с. Підгайці, вул. Шкільна, 24
Приміщення церкви "Спасіння" – с. Підгайці, вул. Дубнівська, 1в
Приміщення сільської ради – с. Підгайці, вул. Шкільна, 30
Приміщення сільської ради – с. Піддубці, вул. Миру, 14
Адмінприміщення – с. Романів, вул. Першотравнева, 38
КП «Рожищенська багатопрофільна лікарня» – м. Рожище, вул. Коте Шилакадзе, 19
Приміщення районної лікарні – с. Торчин, вул. Незалежності, 57
Цуманська селищна рада – с. Цумань, вул. Грушевського, 2
Приміщення Рожищенської міської ради – РВА, ГДВ, м. Рожище, вул. Незалежності, 60
КЗ ЗСО Крижівський ліцей – с. Крижівка, вул. Першого Травня, 19
Приміщення старостату – с. Рудка-Козинська, вул. Центральна, 19а
Приміщення старостату – с. Сокіль, вул. Незалежності, 38а
Будинок культури – с. Переспа, вул. Миру, 3
3 ДПРЧ 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Волинській обл. – с. Дубище, вул. Зелена, 45а
6 ДПРЧ 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Волинській обл. – м. Ківерці, вул. Київська, 43
9 ДПРЧ 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Волинській обл. – м. Горохів, вул. Козацька, 61
20 ДПРП 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Волинській обл. – с. Торчин, вул. Незалежності, 68
22 ДПРП 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Волинській обл. - м. Берестечко, вул. Січових Стрільців 23
ВП №1 Луцького РУП ГУНП у Волинській обл. - м. Ківерці, вул. Залізнична 52
ВП №2 Луцького РУП ГУНП у Волинській обл. – м. Горохів, вул. Шевченка 27
РУП ГУНП у Волинській обл. – м. Ківерці, вул. Залізнична 50
Ощадбанк – м. Ківерці, вул. Паркова 10
Приватбанк – м. Рожище, вул. Незалежності 25
Ощадбанк – м. Рожище , вул. Грушевського 17а
Приватбанк – м. Рожище, вул. Торгова 5
Луцька територіальна громада
КЗ ЗСО «Луцький ліцей № 4 ім.Модеста Левицького ЛМР» – м. Луцьк, пр. Волі, 25
КЗ ЗСО «Луцький ліцей № 2 ЛМР» – м. Луцьк, вул. Львіська, 28
КЗ ЗСО «Луцький ліцей №3 ЛМР» – м. Луцьк, вул. Даргомижського, 5
КЗ ЗСО «Луцький ліцей № 5 ЛМР» – м. Луцьк, вул. Перемоги, 16
КЗ ЗСО «Луцький навчально-реабілітаційний центр ЛМР» – м. Луцьк, вул. Лесі Українки, 20
КЗ «ЛНВК ЗОШ І-ІІ ст. №7 - природничий ліцей ЛМР» –м. Луцьк, вул. Дубнівська, 14
КЗ ЗСО «Луцький інституційний ліцей №8 ЛМР» – м. Луцьк, вул. Ковельська, 43
КЗ ЗСО «Луцький ліцей № 9 ЛМР» – м. Луцьк, вул. Потапова, 30
КЗ ЗСО «Луцький ліцей № 10 ЛМР» – м. Луцьк, вул. Ветеранів, 5
КЗ ЗСО «Луцький ліцей № 11 ЛМР» – м. Луцьк, вул. Наливайка, 10б
КЗ «ЛЗОШ I-III ступенів №12 ЛМР» – м. Луцьк, вул. Приміська, 1
КЗ «ЛЗОШ І-ІІІ ступенів №13 ЛМР» – м. Луцьк, вул. Чернишевського, 29
КЗ ЗСО «Луцький ліцей №14 ім. В. Сухомлинського ЛМР» – м. Луцьк, вул. Черняховського, 8
КЗ ЗСО «Луцький ліцей № 15 ЛМР» – м. Луцьк, вул. Привокзальна, 5а
КЗ «ЛЗОШ I-III ступенів №16 ЛМР» – м. Луцьк, вул. Корольова, 7
КЗ «ЛЗОШ І-ІІІ ступенів №17 ЛМР» – м. Луцьк, вул. Щусєва, 10
КЗ ЗСО «Луцький ліцей № 18 ЛМР» – м. Луцьк, вул. Відродження, 20а
КЗ «ЛЗОШ І-ІІІ ступенів №19 ЛМР» – м. Луцьк, вул. Ветеранів, 5а
КЗ «ЛЗОШ І-ІІІ ступенів №20 ЛМР» – м. Луцьк, вул. Шота Руставелі, 11
КЗ ЗСО «Луцький ліцей №21 ім. М.Кравчука ЛМР» – м. Луцьк, вул. Кравчука, 14
КЗ ЗСО «Луцький ліцей № 22 ЛМР» – м. Луцьк, вул. Відродження, 32
КЗ ЗСО «Луцький ліцей № 23 ЛМР» – м. Луцьк, вул. С. Ковалевської, 56
КЗ ЗСО «Луцький ліцей № 24 ЛМР» – м. Луцьк, вул. Станіславського, 52а
КЗ ЗСО «Луцький ліцей № 25 ЛМР» – м. Луцьк, вул. Федорова, 7
КЗ ЗСО «Луцький ліцей № 26 ЛМР» – м. Луцьк, вул. Кравчука, 30
КЗ ЗСО «Луцький ліцей № 27 ЛМР» – м. Луцьк, вул. Олеся Гончара, 5
КЗ ЗСО «Луцький ліцей №28 ЛМР» – м. Луцьк, вул. Дубнівська, 32
Центр ОМС – с. Княгининок, вул. Соборна, 77
Центр ОМС – с. Жидичин, вул. Данила Галицького, 12
Центр ОМС – с. Боголюби, вул. 40-річчя Перемоги, 57
Центр ОМС – с. Прилуцьке, вул. Ківерцівська, 35а
Центр ОМС – с. Забороль, вул. Володимирська, 34а
Церква «Голгофа» (за згодою) – м. Луцьк, пр. Соборності, 26а
Церква “Нове життя” (за згодою) – м. Луцьк, вул. Конякіна, 15а
Церква “Фіміам” (за згодою) – м. Луцьк, вул. Станіславського, 15а
Лютеранська церква (за згодою) – м. Луцьк, вул. Караїмська, 16
АРЧ з ЛННС ГУ ДСНС України у Волинській області – м. Луцьк, вул. Виробнича, 30
АРЗ спеціального призначення ГУ ДСНС – м. Луцьк, вул. Державності, 114а
1 ДПРЧ 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Волинській області – м. Луцьк, вул. Електроапаратна, 6
2 ДПРЧ 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Волинській області ГУ ДСНС – м. Луцьк, вул. Героїв Рятувальників 17
25 ДПРЧ 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Волинській області ГУ ДСНС – м. Луцьк, вул. Звитяжна 1
Намет ГУ ДСНС – м. Луцьк, вул. Електроапаратна 6
Намет ГУ ДСНС – м. Луцьк, вул. Звитяжна 1
Намет ГУ ДСНС – м. Луцьк, вул. Виробнича 30
ГУНП у Волинській області – м. Луцьк, вул. Винниченка 11
Луцьке РУП ГУНП у Волинській області – м. Луцьк, вул. Звитяжна 2
ВП №3 (м. Луцьк) Луцького РУП ГУНП – м. Луцьк, вул. Боженка 34
ГУНП у Волинській області – м. Луцьк, вул. Винниченка 21
ГУНП у Волинській області – м. Луцьк, вул. Заньковецької 88а
ГУНП у Волинській області – м. Луцьк, вул. Лідавська 14а
ГУНП у Волинській області – м. Луцьк, вул. Мисливська 30а
ГУНП у Волинській області – м. Луцьк, вул. Заньковецької 86
Управління стратегічних розслідувань – м. Луцьк, вул. Загородня 5а
Управління патрульної поліції - м. Луцьк, вул. Залізнична 15
Управління поліції охорони – м. Луцьк, вул. Б. Хмельницького 37
Залізничний вокзал – м. Луцьк , Привокзальний майдан 1
Банк ПУМБ – м. Луцьк, пр. Волі 41
Банк інвестицій та заощаджень – м. Луцьк, пр. Волі 33а
АЗК WOG – м. Луцьк, вул. Рівненська 22
Магазин СІМ 23 – м. Луцьк, пр. Волі 42
А-Банк – м. Луцьк, пр. Волі 14
Банк Кредит Дніпро – м. Луцьк, пр. Волі 41
Укргазбанк – м. Луцьк, вул. Шопена 1
РайфФайзен Банк – пр. Перемоги 15
АЗК WOG – м. Луцьк, пр. Соборності 45
Укргазбанк – м. Луцьк, пр. Перемоги 5
Сенс Банк – м. Луцьк, пр. Волі 15
Банк ПУМБ – м. Луцьк , пр. Волі 11
Альянс Банк – м. Луцьк, пр. Волі 11
Приватбанк – м. Луцьк, вул. Степана Бандери 1б
Приватбанк – м. Луцьк, пр. Волі 6
Магазин СІМ 23 – м. Луцьк, вул. Василя Мойсея 2
Ощадбанк – м. Луцьк, вул. Б.Хмельницького 3а
А-Банк – м. Луцьк, вул. Л. Українки 43
Кредобанк – м. Луцьк, вул. Л. Українки 28а
Укрексімбанк – м. Луцьк, вул. Б. Хмельницького 5
Приватбанк – м. Луцьк, пр. Відродження 26а
Укрсиббанк – м. Луцьк, вул. Б. Хмельницького 10
Ощадбанк – м. Луцьк, пр. Соборності 11а
Нова Лінія – м. Луцьк, вул. Шевченка 13б
Приватбанк – м. Луцьк, пр. Соборності 4
Магазин СІМ 23 – м. Луцьк, вул. Ковельська 54
Приватбанк – м. Луцьк, вул. Червоного Хреста 9
Епіцентр – с. Липини, вул. Окружна 34
Ощадбанк – м. Луцьк, вул. Червоного Хреста 8
Магазин СІМ 23 – м. Луцьк, вул. Володимирська 20
Приватбанк – м. Луцьк, бульвар Івана Газюка 7
Магазин СІМ 23 – м. Луцьк, вул. Володимирська 94
