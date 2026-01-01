Коли і де на Волині вимикатимуть світло 8 січня
07 січня, 22:20
Через складну ситуацію в енергосистемі - завтра, 8 січня на території Волинської області будуть застосовуватись заходи обмеження споживання.
Про це повідомляють у ПрАТ "Волиньобленерго".
В інтерактивному графіку відображається загальна тривалість відключень кожної підчерги відповідно до актуальних даних.
Якщо НЕК «Укренерго» скасовує обмеження у певні години, загальний час відключень коригується, а зміни відображаються у графіку на наступний день.
ГРАФІКИ ПОГОДИННОГО ВІДКЛЮЧЕННЯ діють в
такому обсязі:
підчерга 1.1. - 06:00-09:30
16:30-20:00
підчерга 1.2. - 06:00-09:30
16:30-20:00
підчерга 2.1. – 08:00-09:30
16:30-20:00
підчерга 2.2. – 08:00-09:30
13:00-17:00
підчерга 3.1. - 13:00-17:00
підчерга 3.2. - 13:00-16:30
підчерга 4.1. - 13:00-16:30
підчерга 4.2. - 13:00-16:30
підчерга 5.1. – 09:30-13:00
підчерга 5.2. - 09:30-13:00
підчерга 6.1. - 09:30-13:00
20:00-23:30
підчерга 6.2. - 00:00-01:30
09:30-13:00
23:30-24:00
