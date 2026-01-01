9 січня на Волині: гортаючи календар

9 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження у колишнього луцького міського голови Богдана Шиби (на фото).

Також початок нового року у житті святкують начальник регіонального відділення фонду державного майна України по Волинській області Тетяна Маслечко.

Іменинники цього дня Григорій, Євген, Юліан, Сидір, Антон, Омелян, Ярослава, Агнеса, Василина, Домна.

Вітаємо усі та бажаємо здоров’я, довголіття, достатку в усьому.

8 січня 1913 у Луцьку народився російський поет Ярослав Смеляков.

8 січня 1925 року – дата, з якої почалася історія водопроводу у Луцьку. Цього дня схвалили проект будівництва в Луцьку водопроводу.

У 2012 році у Луцьку сталася пожежа в багатоповеріхвці на вулиці Привокзальній, під час якої евакуювали 25 людей.

