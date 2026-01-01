На Волині побільшає фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих

У Волинській ОВА проаналізували роботу фахівців із супроводуветеранів війни та демобілізованих осіб у 2025 році.На Волині відбулася чергова онлайн-зустріч заступника голови ОДАз фахівцями із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб області. У нараді взяла також участь начальниця управління з питань ветеранської політики Волинської ОДА, - повідомляють у Волинській облдержадміністрації.Насамперед заступник голови ОДА Тарас Шкітер озвучив підсумки реалізації ветеранської політики у громадах у 2025 році та окреслив пріоритети на наступний рік.Так, станом на 31 грудня 2025 року у комунальних та комунальних некомерційних закладах територіальних громад введено 93 штатні одиниці фахівців із супроводу ветеранів. Фактично нині працюють 82 фахівці у 54 територіальних громадах області. Водночас у 2026 році планують збільшити до 107 працевлаштованих фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб.За словами Тарас Шкітера, у 5 територіальних громадах фахівці здійснюють діяльність відповідно до укладених угод про співпрацю між органами місцевого самоврядування.Крім цього, у 4 закладах охорони здоровʼя працевлаштовано по одному фахівцю, а саме у: Литовезькій амбулаторії загальної практики сімейної медицини, Ковельському міськрайонному територіальному медичному обʼєднанні, Луцької та Камінь-Каширської центральних районних лікарнях.Окрему увагу під час наради приділили комунікації з ветеранською спільнотою. Зокрема, Тарас Шкітер повідомив про узагальнені зауваження та пропозиції від фахівців. Йдеться про необхідність посилення підтримки ветеранів та членів їхніх родин та професійної підтримки самих фахівців.Користуючись нагодою, начальниця управління з питань ветеранської політики Віта Прокопчук наголосила на необхідності посиленого інформування ветеранів та ветеранок щодо доступник програм підтримки в державі та області.Насамкінець заступник голови ОДА Тарас Шкітер зауважив, що станом на кінець 2025 року всі фахівці із супроводу області подали звіти щодо ефективності своєї діяльності.Узагальнена інформація за результатами аналізу звітів буде розглянута на наступній робочій зустрічі.