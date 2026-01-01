14-кратне перевищення норми алкоголю: на Волині п'яний водій за вечір вчинив дві ДТП
Сьогодні, 23:07
У середу, близько 23-ї години поліцейські отримали повідомлення про ДТП на вулиці Георгія Гонгадзе. Заявник повідомив, що водій автомобіля Citroën здійснив наїзд на його паркан та поїхав з місця події.
Про це йдеться у дописі на сторінці патрульної поліції Волині.
Згодом надійшло ще одне повідомлення — цього разу з вулиці Олени Пчілки. І знову фігурував той самий автомобіль, який здійснив наїзд на припаркований автомобіль.
Патрульні оперативно прибули на місця обох пригод та виявили автомобіль, на який вказували заявники. З’ясувалося, що за кермом перебував 51-річний чоловік. Під час спілкування інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння.
Огляд за допомогою приладу Драгер показав 2,84 проміле.
Крім того, з’ясувалося, що водій не мав посвідчення водія відповідної категорії, а також не мав реєстраційного документа на авто та страхового поліса.
Поліцейські відсторонили водія від керування та склали адміністративні матеріали за:
▪️ 122-4 (Залишення місця ДТП);
▪️ ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП);
▪️ ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння);
▪️ ч. 2 ст. 126 (Не мав права керування);
▪️ ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом без відповідних документів) КУпАП.
