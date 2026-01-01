14-кратне перевищення норми алкоголю: на Волині п'яний водій за вечір вчинив дві ДТП

У середу, близько 23-ї години поліцейські отримали повідомлення про ДТП на вулиці Георгія Гонгадзе. Заявник повідомив, що водій автомобіля Citroën здійснив наїзд на його паркан та поїхав з місця події.Про це йдеться у дописі на сторінці патрульної поліції Волині.Згодом надійшло ще одне повідомлення — цього разу з вулиці Олени Пчілки. І знову фігурував той самий автомобіль, який здійснив наїзд на припаркований автомобіль.Патрульні оперативно прибули на місця обох пригод та виявили автомобіль, на який вказували заявники. З’ясувалося, що за кермом перебував 51-річний чоловік. Під час спілкування інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння.Огляд за допомогою приладу Драгер показав 2,84 проміле.Крім того, з’ясувалося, що водій не мав посвідчення водія відповідної категорії, а також не мав реєстраційного документа на авто та страхового поліса.Поліцейські відсторонили водія від керування та склали адміністративні матеріали за:▪️ 122-4 (Залишення місця ДТП);▪️ ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП);▪️ ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння);▪️ ч. 2 ст. 126 (Не мав права керування);▪️ ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом без відповідних документів) КУпАП.