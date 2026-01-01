Волиняни виступатимуть у Національній збірній з веслування на байдарках і каное





Волинських спортсменів включили до Національної збірної України з веслування на байдарках і каное у трьох категоріях: основний склад, кандидати та резерв, повідомляють у відділенні Національного олімпійського комітету України у Волинській області.



В основному складі збірної — Юрій Вандюк, Максим Владичко, Данило Мельничук, Андрій Рибачок, Марія Повх і Олександра Шворак. Кандидатами до національної команди визначили Христину Алєксєєву та Анну Дудку.



До резерву збірної увійшли Дмитро Артемук, Назар Ваврищук, Владислав Занюк, Ярослав Карпук, Іван Кисіль, Віталій Козачук, Микола Кузьмінець, Тимофій Мельничук, Ілля Семенюк, Максим Сіжук, Валентин Цюпʼях, Олександр Шейко, Арсеній Шило, Андрій Ялтинський, Катерина Дрозд, Анна Кушнерук, Софія Миселюк, Ольга Мовчан, Олександра Полежаєва, Дарина Проскура, Аріна Радчук, Вікторія Семерак, Олександра Турчин та Христина Шворак.

