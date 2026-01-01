На війні загинув Герой з Волині Дмитро Коляда

На війні загинув Герой з Волині Дмитро Коляда
Війна продовжує забирати життя наших Захисників. «На щиті» повертається в рідне місто молодший сержант Коляда Дмитро Валерійович, командир 1-го піхотного відділення піхотного батальйону військової частини А7400.

Про це повідомив міський голова ковеля Ігор Чайка.

Він загинув 20 листопада 2025 року під час стрілецького бою біля населеного пункту Орестопіль на Дніпропетровщині.

Прощання з воїном відбудеться у четвер, 8 січня 2026 року, за таким порядком:

13:00 – служба у Свято-Михайлівській церкві (вул. Незалежності,35);
14:00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану.

Поховають Захисника на Алеї Героїв міського кладовища.

Колектив інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Справa про хабарі в Держпраці: суд відсторонив Оксану Єзерську від посади
Юриста та депутата Луцької міськради Валентина Хаймика ошукали інтернет-шахраї
Найвища нагорода – через батьків: Зеленський вручив «Золоту Зірку» родині Героя з Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На війні загинув Герой з Волині Дмитро Коляда
Сьогодні, 17:09
Зеленський досі не отримав «чіткої відповіді», чи будуть союзники захищати Україну в разі повторного нападу рф
Сьогодні, 16:38
У Луцьку рятувальники допомогли 7-річній дитині, рука якої застрягла в батареї. ВІДЕО
Сьогодні, 16:09
Біля Луцька двоє аферистів виманили в пенсіонера понад 40 тисяч гривень
Сьогодні, 15:46
Прем'єр Іспанії вперше допустив розміщення військових в Україні
Сьогодні, 15:07
Медіа
відео
1/8