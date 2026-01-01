На війні загинув Герой з Волині Дмитро Коляда

Коляда Дмитро Валерійович, командир 1-го піхотного відділення піхотного батальйону військової частини А7400.



Про це повідомив міський голова ковеля Ігор Чайка.



Він загинув 20 листопада 2025 року під час стрілецького бою біля населеного пункту Орестопіль на Дніпропетровщині.



Прощання з воїном відбудеться у четвер, 8 січня 2026 року, за таким порядком:



13:00 – служба у Свято-Михайлівській церкві (вул. Незалежності,35);

14:00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану.



Поховають Захисника на Алеї Героїв міського кладовища.



Колектив інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.





