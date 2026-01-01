У Луцьку рятувальники допомогли 7-річній дитині, рука якої застрягла в батареї. ВІДЕО
Сьогодні, 16:09
У Луцьку рятувальники звільнили руку дівчинки з чавунної пастки.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Сьогодні до служби 101 надійшов виклик від схвильованої матері — рука її доньки застрягла в чавунній батареї.
Подія трапилась в м.Луцьку на вулиці Воїнів-Інтернаціоналістів.
На допомогу 7-річній дівчинці прибули співробітники аварійно-рятувальної частини. Маючи досвід у таких справах (у жовтні минулого року рятувальники надавали подібну допомогу малолітньому хлопчику) руку дівчинки вдалось вивільнити досить швидко без застосування спеціального обладнання.
