У Луцьку рятувальники допомогли 7-річній дитині, рука якої застрягла в батареї. ВІДЕО





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Сьогодні до служби 101 надійшов виклик від схвильованої матері — рука її доньки застрягла в чавунній батареї.



Подія трапилась в м.Луцьку на вулиці Воїнів-Інтернаціоналістів.



На допомогу 7-річній дівчинці прибули співробітники аварійно-рятувальної частини. Маючи досвід у таких справах (у жовтні минулого року рятувальники надавали подібну допомогу малолітньому хлопчику) руку дівчинки вдалось вивільнити досить швидко без застосування спеціального обладнання.



