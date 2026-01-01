Прем'єр Іспанії вперше допустив розміщення військових в Україні

Педро Санчес вперше допустив участь іспанських військових у миротворчій місії в Україні після припинення вогню в рамках потенційної мирної угоди.



Про це повідомляє



Санчес після зустрічі "коаліції охочих" у Парижі заявив, що з наступного понеділка розпочне серію зустрічей з представниками більшості парламентських груп для обговорення потенційного внеску Іспанії в мирний процес в Україні.



За його словами, Іспанія, "як велика європейська країна", братиме участь в ухваленні рішень у разі припинення вогню та можливості для встановлення сталого миру в Україні.



Іспанський прем'єр зазначив, що цей внесок має охоплювати як зусилля з відбудови, так і "військові можливості".



Відповідаючи на запитання, чи передбачає він можливість участі іспанських військовослужбовців у потенційній міжнародній миротворчій місії, Санчес нагадав, що Іспанія вже демонструвала подібні кроки "в інших частинах світу".



"Якщо ми зробили це в інших частинах світу, чому б нам не зробити це в Європі?", - сказав прем'єр Іспанії..



Зазначимо, що раніше Санчес заявляв, що ще передчасно говорити про присутність іспанських військових в Україні. Водночас таке рішення потребуватиме підтримки Конгресу депутатів.



Переговори у Парижі



Нагадуємо, вчора, 6 січня, в Парижі стартували переговори за участю України, США та країн "коаліції охочих" щодо гарантій безпеки для України в рамках мирної угоди. Переговори продовжуються й сьогодні.



Союзники України планують узяти на себе реальні обов’язкові зобов’язання, які будуть діяти у випадку нової агресії Росії. Ці положення закладені у проєкті Паризької угоди про гарантії безпеки для України.



Надалі на рівні лідерів планується доопрацювати безпекові документи з акцентом на гарантіях безпеки та відновленні України, після чого заплановані консультації у США за участі ширшого кола країн.



Також представники України та США в рамках "коаліції охочих" домовилися про конкретні кроки з реалізації та контролю режиму припинення вогню, однак остаточне просування цих домовленостей залежить від позиції Росії, яка поки що не підтвердила готовність їх виконувати.



Відомо, що Франція та Німеччина готові відправити свої війська в Україну після припинення вогню.



Тим часом Німеччина висловила готовність приєднатися до забезпечення можливого режиму припинення вогню в Україні, але не беручи на себе зобов'язань щодо направлення військ.



А Бельгія готова надати авіацію і флот для забезпечення безпеки України після завершення війни.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Прем’єр-міністр Іспаніївперше допустив участь іспанських військових у миротворчій місії в Україні після припинення вогню в рамках потенційної мирної угоди.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на EFE.Санчес після зустрічі "коаліції охочих" у Парижі заявив, що з наступного понеділка розпочне серію зустрічей з представниками більшості парламентських груп для обговорення потенційного внеску Іспанії в мирний процес в Україні.За його словами, Іспанія, "як велика європейська країна", братиме участь в ухваленні рішень у разі припинення вогню та можливості для встановлення сталого миру в Україні.Іспанський прем'єр зазначив, що цей внесок має охоплювати як зусилля з відбудови, так і "військові можливості".Відповідаючи на запитання, чи передбачає він можливість участі іспанських військовослужбовців у потенційній міжнародній миротворчій місії, Санчес нагадав, що Іспанія вже демонструвала подібні кроки "в інших частинах світу"."Якщо ми зробили це в інших частинах світу, чому б нам не зробити це в Європі?", - сказав прем'єр Іспанії..Зазначимо, що раніше Санчес заявляв, що ще передчасно говорити про присутність іспанських військових в Україні. Водночас таке рішення потребуватиме підтримки Конгресу депутатів.Нагадуємо, вчора, 6 січня, в Парижі стартували переговори за участю України, США та країн "коаліції охочих" щодо гарантій безпеки для України в рамках мирної угоди. Переговори продовжуються й сьогодні.Союзники України планують узяти на себе реальні обов’язкові зобов’язання, які будуть діяти у випадку нової агресії Росії. Ці положення закладені у проєкті Паризької угоди про гарантії безпеки для України.Надалі на рівні лідерів планується доопрацювати безпекові документи з акцентом на гарантіях безпеки та відновленні України, після чого заплановані консультації у США за участі ширшого кола країн.Також представники України та США в рамках "коаліції охочих" домовилися про конкретні кроки з реалізації та контролю режиму припинення вогню, однак остаточне просування цих домовленостей залежить від позиції Росії, яка поки що не підтвердила готовність їх виконувати.Відомо, що Франція та Німеччина готові відправити свої війська в Україну після припинення вогню.Тим часом Німеччина висловила готовність приєднатися до забезпечення можливого режиму припинення вогню в Україні, але не беручи на себе зобов'язань щодо направлення військ.А Бельгія готова надати авіацію і флот для забезпечення безпеки України після завершення війни.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію