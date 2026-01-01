Росіяни атакували «іскандерами» Кривий Ріг





Як повідомив міський голова Олександр Вілкул, «іскандери» влучили у багатоквартирні будинки.



Він додав, що є постраждалі.



7 січня ворог атакував місто безпілотниками. Теж були поранені жителі, серед потерпілих - діти.



