Росіяни атакували «іскандерами» Кривий Ріг
Увечері 8 січня росіяни атакували балістичними ракетами Кривий Ріг.

Як повідомив міський голова Олександр Вілкул, «іскандери» влучили у багатоквартирні будинки.

Він додав, що є постраждалі.

7 січня ворог атакував місто безпілотниками. Теж були поранені жителі, серед потерпілих - діти.
