На Волині розгорнули 7 цілодобових пунктів незламності
Сьогодні, 20:38
На території Волині запрацювали пункти незламності від ДСНС. По два намети розгорнули у Луцьку та Ковелі, у Нововолинську, Володимирі та Камені-Каширському — по одному.
Рішення про відкриття пунктів ухвалили 7 січня під час позачергового засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в ОВА.
Усередині намету можуть перебувати кілька десятків містян, де вони можуть перечекати негоду, зігрітись, випити гарячого чаю або отримати допомогу в разі погіршення самопочуття.
Пункти забезпечені:
генераторами;
інтернет-зв’язком;
засобами радіозв’язку;
водою та мінімальним харчуванням;
медикаментами.
Для сімей з дітьми більшість наметів облаштовані дитячими кімнатами та іграшками.
Намети функціонуватимуть щонайменше до стабілізації погодних умов, розповів misto.media речник ДСНС у Волинській області Володимир Несторов.
«Ми відстежуємо прогноз погоди, тому до моменту зменшення ризиків надзвичайних ситуацій пункти однозначно будуть працювати. Станом на 8 січня ситуація залишається контрольованою», — зазначив він.
Мобільні пункти у вигляді наметів розгорнули у середу, 7 січня. У перший день їхньої роботи люди ще не звертались.
Також діють стаціонарні пункти незламності у приміщеннях та адмінбудівлях Нацполіції та ДСНС. Вони працюють з початку повномасштабного вторгнення, розповіла misto.media речниця Головного управління Нацполіції у Волинській області Ольга Бузулук.
«Ми розуміємо, що світло може зникнути раптово. Разом із ним — зв’язок, тепло і відчуття звичної стабільності. У такі моменти важливо знати, що поруч є місце, де можна не бути наодинці з тривогою», — каже вона.
Загалом в області діє:
27 пунктів незламності на базі поліції;
42 — у підрозділах ДСНС.
Усі вони працюють цілодобово і прийматимуть людей стільки, скільки буде потрібно, наголосили представники екстрених служб.
Як звернутись
Звернутись до пунктів може кожен, хто цього потребує.
Найчастіше це можуть бути люди літнього віку, сім’ї з дітьми або ті, кому потрібно зігрітися чи підзарядити телефон, поділились спостереженнями речники.
Локації
У Луцьку намети розгорнули за адресами:
вул. Назарія Яремчука, 11 (поблизу ТЦ «Глобус»);
вул. Сергія Климчука, 3 (на території Луцького вищого професійного училища).
У Ковелі:
вул. Міцкевича, 23-А;
вул. Заводська, 27.
У Володимирі — вул. Коперніка, 2.
У Нововолинську — вул. Винниченка, 8.
У Камені-Каширському — вул. Героїв УПА, 2.
Повний перелік адрес пунктів незламності в інших містах і громадах Волині оприлюднили на сайті Волинської ОВА.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Рішення про відкриття пунктів ухвалили 7 січня під час позачергового засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в ОВА.
Усередині намету можуть перебувати кілька десятків містян, де вони можуть перечекати негоду, зігрітись, випити гарячого чаю або отримати допомогу в разі погіршення самопочуття.
Пункти забезпечені:
генераторами;
інтернет-зв’язком;
засобами радіозв’язку;
водою та мінімальним харчуванням;
медикаментами.
Для сімей з дітьми більшість наметів облаштовані дитячими кімнатами та іграшками.
Намети функціонуватимуть щонайменше до стабілізації погодних умов, розповів misto.media речник ДСНС у Волинській області Володимир Несторов.
«Ми відстежуємо прогноз погоди, тому до моменту зменшення ризиків надзвичайних ситуацій пункти однозначно будуть працювати. Станом на 8 січня ситуація залишається контрольованою», — зазначив він.
Мобільні пункти у вигляді наметів розгорнули у середу, 7 січня. У перший день їхньої роботи люди ще не звертались.
Також діють стаціонарні пункти незламності у приміщеннях та адмінбудівлях Нацполіції та ДСНС. Вони працюють з початку повномасштабного вторгнення, розповіла misto.media речниця Головного управління Нацполіції у Волинській області Ольга Бузулук.
«Ми розуміємо, що світло може зникнути раптово. Разом із ним — зв’язок, тепло і відчуття звичної стабільності. У такі моменти важливо знати, що поруч є місце, де можна не бути наодинці з тривогою», — каже вона.
Загалом в області діє:
27 пунктів незламності на базі поліції;
42 — у підрозділах ДСНС.
Усі вони працюють цілодобово і прийматимуть людей стільки, скільки буде потрібно, наголосили представники екстрених служб.
Як звернутись
Звернутись до пунктів може кожен, хто цього потребує.
Найчастіше це можуть бути люди літнього віку, сім’ї з дітьми або ті, кому потрібно зігрітися чи підзарядити телефон, поділились спостереженнями речники.
Локації
У Луцьку намети розгорнули за адресами:
вул. Назарія Яремчука, 11 (поблизу ТЦ «Глобус»);
вул. Сергія Климчука, 3 (на території Луцького вищого професійного училища).
У Ковелі:
вул. Міцкевича, 23-А;
вул. Заводська, 27.
У Володимирі — вул. Коперніка, 2.
У Нововолинську — вул. Винниченка, 8.
У Камені-Каширському — вул. Героїв УПА, 2.
Повний перелік адрес пунктів незламності в інших містах і громадах Волині оприлюднили на сайті Волинської ОВА.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
«Будете з відрами ходити»: водій луцької маршрутки образив родину загиблого військового
Сьогодні, 21:15
На Волині розгорнули 7 цілодобових пунктів незламності
Сьогодні, 20:38
Якою буде погода у п'ятницю, 9 січня, у Луцьку та на Волині
Сьогодні, 20:00
Росіяни атакували «іскандерами» Кривий Ріг
Сьогодні, 19:08