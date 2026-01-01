На Волині розгорнули 7 цілодобових пунктів незламності





Рішення про відкриття пунктів ухвалили 7 січня під час позачергового засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в ОВА.



Усередині намету можуть перебувати кілька десятків містян, де вони можуть перечекати негоду, зігрітись, випити гарячого чаю або отримати допомогу в разі погіршення самопочуття.



Пункти забезпечені:



генераторами;



інтернет-зв’язком;



засобами радіозв’язку;



водою та мінімальним харчуванням;



медикаментами.



Для сімей з дітьми більшість наметів облаштовані дитячими кімнатами та іграшками.



Намети функціонуватимуть щонайменше до стабілізації погодних умов, розповів Володимир Несторов.



«Ми відстежуємо прогноз погоди, тому до моменту зменшення ризиків надзвичайних ситуацій пункти однозначно будуть працювати. Станом на 8 січня ситуація залишається контрольованою», — зазначив він.



Мобільні пункти у вигляді наметів розгорнули у середу, 7 січня. У перший день їхньої роботи люди ще не звертались.



Також діють стаціонарні пункти незламності у приміщеннях та адмінбудівлях Нацполіції та ДСНС. Вони працюють з початку повномасштабного вторгнення, розповіла misto.media речниця Головного управління Нацполіції у Волинській області Ольга Бузулук.



«Ми розуміємо, що світло може зникнути раптово. Разом із ним — зв’язок, тепло і відчуття звичної стабільності. У такі моменти важливо знати, що поруч є місце, де можна не бути наодинці з тривогою», — каже вона.



Загалом в області діє:



27 пунктів незламності на базі поліції;



42 — у підрозділах ДСНС.



Усі вони працюють цілодобово і прийматимуть людей стільки, скільки буде потрібно, наголосили представники екстрених служб.



Як звернутись

Звернутись до пунктів може кожен, хто цього потребує.



Найчастіше це можуть бути люди літнього віку, сім’ї з дітьми або ті, кому потрібно зігрітися чи підзарядити телефон, поділились спостереженнями речники.



Локації

У Луцьку намети розгорнули за адресами:



вул. Назарія Яремчука, 11 (поблизу ТЦ «Глобус»);



вул. Сергія Климчука, 3 (на території Луцького вищого професійного училища).



У Ковелі:



вул. Міцкевича, 23-А;



вул. Заводська, 27.



У Володимирі — вул. Коперніка, 2.



У Нововолинську — вул. Винниченка, 8.



У Камені-Каширському — вул. Героїв УПА, 2.



Повний перелік адрес пунктів незламності в інших містах і громадах Волині оприлюднили на сайті Волинської ОВА.

