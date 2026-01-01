На Волині провели в останню путь Героя Анатолія Лукашевича

На Волині провели в останню путь Героя Анатолія Лукашевича
Сьогодні, 8 січня, у селі Лахвичі на Волині краяни велелюддям попрощалися з полеглим Героєм Анатолієм Лукашевичем.

Про це у фейсбуці повідомляє Нове життя – Новини Любешівщини.

«Ще одна мати поховала свого сина, а для найрідніших ця втрата стала болем, який неможливо виміряти словами», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, життя Лукашевича Анатолія Федоровича (1982 року народження), жителя села Лахвичі, обірвалося 1 липня 2024 року під час виконання бойового завдання на Донеччині.


