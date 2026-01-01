На Київщині рятувальники дістали з-під завалів цілу родину. ВІДЕО
Сьогодні, 10:07
У Броварському районі Київщини рятувальники дістали з-під завалів після удару рф цілу родину — маму, тата, бабусю та п’ятирічну дитину.
Про це повідомили в ДСНС.
"Врятовано чотирьох людей — родину з Броварщини: маму, тата, бабусю та п’ятирічну дитину. Їх дістали з-під завалів після ворожого обстрілу. Усі отримали медичну допомогу та перебувають у лікарні", - йдеться в повідомленні.
У ніч на Київщині ворог знову атакував майже всі райони області. Через обстріли виникли пожежі в житлових будинках і господарських спорудах на Броварщині, Обухівщині та Бориспільщині. Рятувальники працювали на 11 місцях. Пожежі ліквідовані.
