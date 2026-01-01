На луцькі вулиці за ніч пішло 76 тонн солі та щебеню
Сьогодні, 10:35
Негода у Луцьку триває. Опади хоч і незначні, проте продовжуються. Комунальні служби усю ніч працювали над розчисткою автошляхів.
Про це у телеграмі повідомляє Луцька міськрада.
Працівники ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс» працюють у штатному режимі.
Від учора і протягом цієї ночі на дорогах міста та громади було задіяно 11 одиниць спецтехніки з відвалами та посипачками, які здійснювали очищення проїзної частини від снігу та посипання сіллю і щебенево-сольовою сумішшю.
Також працювали 6 малих тракторів, що очищали тротуари й пішохідні зони, та один великий трактор «John Deere», залучений до виконання робіт.
За зміну на шляхи міста було використано 60 тонн солі та 16 тонн щебенево-сольової суміші.
Наразі ситуація під контролем, усі служби працюють.
«Просимо жителів ставитися з розумінням, не заважати роботі техніки, не залишати автомобілі в місцях прибирання, а за можливості — утриматися від поїздок без нагальної потреби», - закликають у міськраді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у телеграмі повідомляє Луцька міськрада.
Працівники ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс» працюють у штатному режимі.
Від учора і протягом цієї ночі на дорогах міста та громади було задіяно 11 одиниць спецтехніки з відвалами та посипачками, які здійснювали очищення проїзної частини від снігу та посипання сіллю і щебенево-сольовою сумішшю.
Також працювали 6 малих тракторів, що очищали тротуари й пішохідні зони, та один великий трактор «John Deere», залучений до виконання робіт.
За зміну на шляхи міста було використано 60 тонн солі та 16 тонн щебенево-сольової суміші.
Наразі ситуація під контролем, усі служби працюють.
«Просимо жителів ставитися з розумінням, не заважати роботі техніки, не залишати автомобілі в місцях прибирання, а за можливості — утриматися від поїздок без нагальної потреби», - закликають у міськраді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Патрульні на Волині рятують водіїв із халепи через негоду
Сьогодні, 11:01
На луцькі вулиці за ніч пішло 76 тонн солі та щебеню
Сьогодні, 10:35
Трагедія на Волині: загинув 18-річний хлопець
Сьогодні, 10:25
На Волині затримали чоловіка, який підпільно торгував вибухівкою
Сьогодні, 10:00