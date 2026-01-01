На луцькі вулиці за ніч пішло 76 тонн солі та щебеню

На луцькі вулиці за ніч пішло 76 тонн солі та щебеню
Негода у Луцьку триває. Опади хоч і незначні, проте продовжуються. Комунальні служби усю ніч працювали над розчисткою автошляхів.

Про це у телеграмі повідомляє Луцька міськрада.


Працівники ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс» працюють у штатному режимі.

Від учора і протягом цієї ночі на дорогах міста та громади було задіяно 11 одиниць спецтехніки з відвалами та посипачками, які здійснювали очищення проїзної частини від снігу та посипання сіллю і щебенево-сольовою сумішшю.

Також працювали 6 малих тракторів, що очищали тротуари й пішохідні зони, та один великий трактор «John Deere», залучений до виконання робіт.

За зміну на шляхи міста було використано 60 тонн солі та 16 тонн щебенево-сольової суміші.

Наразі ситуація під контролем, усі служби працюють.

«Просимо жителів ставитися з розумінням, не заважати роботі техніки, не залишати автомобілі в місцях прибирання, а за можливості — утриматися від поїздок без нагальної потреби», - закликають у міськраді.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: дороги, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Справa про хабарі в Держпраці: суд відсторонив Оксану Єзерську від посади
Юриста та депутата Луцької міськради Валентина Хаймика ошукали інтернет-шахраї
Найвища нагорода – через батьків: Зеленський вручив «Золоту Зірку» родині Героя з Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Патрульні на Волині рятують водіїв із халепи через негоду
Сьогодні, 11:01
На луцькі вулиці за ніч пішло 76 тонн солі та щебеню
Сьогодні, 10:35
Трагедія на Волині: загинув 18-річний хлопець
Сьогодні, 10:25
На Київщині рятувальники дістали з-під завалів цілу родину. ВІДЕО
Сьогодні, 10:07
На Волині затримали чоловіка, який підпільно торгував вибухівкою
Сьогодні, 10:00
Медіа
відео
1/8