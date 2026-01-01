Патрульні на Волині рятують водіїв із халепи через негоду

Патрульні на Волині рятують водіїв із халепи через негоду
Незважаючи на складні погодні умови, волинські патрульні цілодобово несуть службу, допомагають учасникам дорожнього руху.

Про це у телеграмі повідомляє патрульна поліція Волині.

Правоохоронці закликають водіїв дотримуватися ПДР й, за можливості, відмовитися від поїздок без нагальної потреби.

Рекомендації для водіїв під час негоди:

• обирайте безпечну швидкість з урахуванням дорожніх умов та дотримуйтеся дистанції;
• вмикайте ближнє світло фар або протитуманні фари;
• уникайте різких маневрів і гальмувань;
• уважно стежте за дорожніми знаками та сигналами регулювальників;
• у разі погіршення видимості або виникнення небезпечної ситуації зупиніться в безпечному місці та, за потреби, зверніться по допомогу.

Пішоходам слід пам’ятати:

• будьте уважними поблизу проїзної частини;
• переходьте дорогу лише у встановлених місцях, переконавшись у безпеці;
• використовуйте світловідбивні елементи в темну пору доби;
• уникайте перебування поблизу проїзної частини під час роботи снігоприбиральної техніки.

У разі потреби допомоги телефонуйте на лінію 102 або 112.


