Патрульні на Волині рятують водіїв із халепи через негоду

Незважаючи на, волинські патрульні цілодобово несуть службу, допомагають учасникам дорожнього руху.Про це у телеграмі повідомляє патрульна поліція Волині.Правоохоронці закликають водіїв дотримуватися ПДР й, за можливості, відмовитися від поїздок без нагальної потреби.• обирайте безпечну швидкість з урахуванням дорожніх умов та дотримуйтеся дистанції;• вмикайте ближнє світло фар або протитуманні фари;• уникайте різких маневрів і гальмувань;• уважно стежте за дорожніми знаками та сигналами регулювальників;• у разі погіршення видимості або виникнення небезпечної ситуації зупиніться в безпечному місці та, за потреби, зверніться по допомогу.• будьте уважними поблизу проїзної частини;• переходьте дорогу лише у встановлених місцях, переконавшись у безпеці;• використовуйте світловідбивні елементи в темну пору доби;• уникайте перебування поблизу проїзної частини під час роботи снігоприбиральної техніки.У разі потреби допомоги телефонуйте на лінію 102 або 112.