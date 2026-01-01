Патрульні на Волині рятують водіїв із халепи через негоду
Сьогодні, 11:01
Незважаючи на складні погодні умови, волинські патрульні цілодобово несуть службу, допомагають учасникам дорожнього руху.
Про це у телеграмі повідомляє патрульна поліція Волині.
Правоохоронці закликають водіїв дотримуватися ПДР й, за можливості, відмовитися від поїздок без нагальної потреби.
Рекомендації для водіїв під час негоди:
• обирайте безпечну швидкість з урахуванням дорожніх умов та дотримуйтеся дистанції;
• вмикайте ближнє світло фар або протитуманні фари;
• уникайте різких маневрів і гальмувань;
• уважно стежте за дорожніми знаками та сигналами регулювальників;
• у разі погіршення видимості або виникнення небезпечної ситуації зупиніться в безпечному місці та, за потреби, зверніться по допомогу.
Пішоходам слід пам’ятати:
• будьте уважними поблизу проїзної частини;
• переходьте дорогу лише у встановлених місцях, переконавшись у безпеці;
• використовуйте світловідбивні елементи в темну пору доби;
• уникайте перебування поблизу проїзної частини під час роботи снігоприбиральної техніки.
У разі потреби допомоги телефонуйте на лінію 102 або 112.
