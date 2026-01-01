Яка батарея в iPhone 13?
Акумулятор — один з ключових складників будь-якого смартфона. Від його стану безпосередньо залежить час автономної роботи гаджета та загальна стабільність пристрою. З часом АКБ зношується, тому заміна батареї Айфон 13 є неминучою для більшості смартфонів, за винятком випадків, коли користувач просто переходить на нову модель. У цій статті розглянемо, яка саме батарея використовується в iPhone 13 та на що варто звертати увагу під час покупки.
Оригінальна батарея iPhone 13 має ємність 3227 мА·год (12,41 Вт·год). Робоча напруга акумулятора становить близько 3,83 В. За даними Apple, повністю справна батарея iPhone 13 забезпечує до 19 годин відтворення відео та до 75 годин прослуховування аудіо.
Акумулятор оснащений вбудованим контролером живлення, який точно контролює всі процеси заряджання та розряджання, відображення відсотка заряду на екрані, а також захищає пристрій від перегріву, перезаряду, короткого замикання й глибокого розряду.
Батарея підтримує швидку зарядку — до 50 % приблизно за 30 хвилин за умови використання адаптера живлення потужністю 20 Вт або вище.
Купуйте акумулятор лише у перевірених постачальників — це можуть бути спеціалізовані магазини запчастин або надійні сервісні центри. Не варто замовляти батареї на сумнівних маркетплейсах чи у приватних продавців, оскільки в таких випадках високий ризик придбати неякісну запчастину, а повернення може бути ускладненим або взагалі неможливим.
Під час вибору звертайте увагу не лише на характеристики (вони повинні відповідати зазначеним вище), а й на:
відповідність акумулятора саме моделі iPhone 13. Код моделі смартфона можна переглянути в меню «Налаштування → Загальні → Про пристрій». Для iPhone 13 використовуються моделі A2633, A2482, A2631 та A2634 (залежно від регіону продажу).
гарантію від продавця, можливість повернення або заміни;
походження деталі та якість виконання — про це детальніше нижче.
Тип акумулятора
Походження акумулятора
Ціна та особливості
Оригінальні акумулятори Apple
Виготовляються на заводах компанії Apple або її офіційних партнерів. Використовується для ремонту айфонів в авторизованих сервісних центрах
Найвища ціна.
Повна сумісність зі смартфоном — це деталі, які встановлюються на iPhone під час їх виготовлення, тому після ремонту ви не побачите жодних відмінностей у роботі пристрою.
OEM-акумулятори
Випускається на тих самих виробничих лініях, що й оригінальні батареї Apple, але продаються без фірмової сертифікації та упаковки
Середня ціна.
Технічно такий самий, як і оригінал.
Якісні аналоги (High-Copy)
Акумулятор стороннього виробництва, що повторює характеристики оригінальної батареї
Нижча ціна, оскільки акумулятори виготовляються з більш доступних матеріалів і не мають брендової націнки. У більшості випадків вони ідеально сумісні з iPhone, однак можливі незначні відмінності у строку служби.
Бюджетні копії низької якості
Дешеве стороннє виробництво без належного контролю якості
Найнижча ціна. Такий акумулятор зношується помітно швидше за всі інші варіанти, а також може бути частково несумісним із телефоном чи навіть призвести до повторного ремонту.
