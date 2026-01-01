Яка батарея в iPhone 13?

Найвища ціна. Повна сумісність зі смартфоном — це деталі, які встановлюються на iPhone під час їх виготовлення, тому після ремонту ви не побачите жодних відмінностей у роботі пристрою.

Виготовляються на заводах компанії Apple або її офіційних партнерів. Використовується для ремонту айфонів в авторизованих сервісних центрах

OEM-акумулятори

Випускається на тих самих виробничих лініях, що й оригінальні батареї Apple, але продаються без фірмової сертифікації та упаковки

Середня ціна.

Технічно такий самий, як і оригінал.