У Волинському драмтеатрі відкрили меморіальну дошку загиблому на війні колезі Назарію Гнатюку
Сьогодні, 12:00
У Волинському драмтеатрі відбулося офіційне відкриття меморіальної дошки на честь загиблого колеги Назарія Гнатюка.
Про це повідомляють на сторінці театру.
«У цій тихій і водночас болісній події зібралися працівники театру, рідні й близькі, а також представники медіа. Під час заходу звучали слова пам’яті та вдячності. Присутні згадували Назара як щирого, відповідального, надійного колегу, людину честі, яка стала на захист країни», – йдеться в повідомленні.
Меморіальна дошка відтепер нагадуватиме кожному, хто заходить до театру, що поруч із мистецтвом живе пам’ять, а поряд зі сценою – імена тих, хто віддав життя за наше майбутнє.
«Як шана Назару, адміністрація, колектив і всі ми разом прийняли рішення на згадку про нього встановити меморіальну дошку пам'яті. Всі глядачі, які приходитимуть в театр, будуть бачити нашого героя України, який віддав найцінніше - своє життя за Україну», – зазначив керівник театру Сергій Скулинець.
Назарій Гнатюк - лучанин, машиніст сцени. З 2016-го він був частиною театральної родини.
«Завжди усміхнений, добрий, веселий. Він мав бути актором, адже знав всі вистави на пам'ять, знав всі репліки, коли які сцени. Завжди, коли його бачив: він - на своєму місці, завжди на ньому було багато театральних дітей. Бо коли добра світла душа - до нього тягнуться люди», - спогадами про колегу поділився артист драми Ігор Натанчук.
