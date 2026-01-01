У Волинському драмтеатрі відкрили меморіальну дошку загиблому на війні колезі Назарію Гнатюку

Назарія Гнатюка.



Про це



«У цій тихій і водночас болісній події зібралися працівники театру, рідні й близькі, а також представники медіа. Під час заходу звучали слова пам’яті та вдячності. Присутні згадували Назара як щирого, відповідального, надійного колегу, людину честі, яка стала на захист країни», – йдеться в повідомленні.



Меморіальна дошка відтепер нагадуватиме кожному, хто заходить до театру, що поруч із мистецтвом живе пам’ять, а поряд зі сценою – імена тих, хто віддав життя за наше майбутнє.



«Як шана Назару, адміністрація, колектив і всі ми разом прийняли рішення на згадку про нього встановити меморіальну дошку пам'яті. Всі глядачі, які приходитимуть в театр, будуть бачити нашого героя України, який віддав найцінніше - своє життя за Україну», – зазначив керівник театру Сергій Скулинець.



Назарій Гнатюк - лучанин, машиніст сцени. З 2016-го він був частиною театральної родини.



«Завжди усміхнений, добрий, веселий. Він мав бути актором, адже знав всі вистави на пам'ять, знав всі репліки, коли які сцени. Завжди, коли його бачив: він - на своєму місці, завжди на ньому було багато театральних дітей. Бо коли добра світла душа - до нього тягнуться люди», - спогадами про колегу поділився артист драми Ігор Натанчук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Волинському драмтеатрі відбулося офіційне відкриття меморіальної дошки на честь загиблого колегиПро це повідомляють на сторінці театру.«У цій тихій і водночас болісній події зібралися працівники театру, рідні й близькі, а також представники медіа. Під час заходу звучали слова пам’яті та вдячності. Присутні згадували Назара як щирого, відповідального, надійного колегу, людину честі, яка стала на захист країни», – йдеться в повідомленні.Меморіальна дошка відтепер нагадуватиме кожному, хто заходить до театру, що поруч із мистецтвом живе пам’ять, а поряд зі сценою – імена тих, хто віддав життя за наше майбутнє.«Як шана Назару, адміністрація, колектив і всі ми разом прийняли рішення на згадку про нього встановити меморіальну дошку пам'яті. Всі глядачі, які приходитимуть в театр, будуть бачити нашого героя України, який віддав найцінніше - своє життя за Україну», – зазначив керівник театруНазарій Гнатюк - лучанин, машиніст сцени. З 2016-го він був частиною театральної родини.«Завжди усміхнений, добрий, веселий. Він мав бути актором, адже знав всі вистави на пам'ять, знав всі репліки, коли які сцени. Завжди, коли його бачив: він - на своєму місці, завжди на ньому було багато театральних дітей. Бо коли добра світла душа - до нього тягнуться люди», - спогадами про колегу поділився артист драми

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію