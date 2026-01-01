Підтвердили загибель на війні волинянина, якого вважали зниклим безвісти майже три роки

До Олицької громади на Волині надійшла скорботна звістка про загибель на війні краянина, який з травня 2023 року вважався зниклим безвісти.Про це громада повідомила у фейсбуці.У бою за незалежність України загинув житель села Метельне, головний сержант Вакульчук Володимир Володимирович (30.05.1976 р.н.) Гранатометник вважався зниклим безвісти за особливих обставин під час захисту Вітчизни. Вірний військовій присязі, у бою за нашу Батьківщину, виявивши стійкість і мужність, загинув 15 травня 2023р в районі населеного пункту Масютівка Харківської області внаслідок ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання.«Низько схиляємо голови в глибокій скорботі перед світлою пам'яттю Героя та висловлюємо найщиріші співчуття рідним, друзям, близьким та побратимам патріота своєї Батьківщини. Глибокі та щирі співчуття рідним та близьким! Вічна пам’ять і слава українському Воїну, який захищав рідну Україну і кожного з нас!» - зазначили у громаді.Про дату та час поховання повідомлять згодом.