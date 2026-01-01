Онлайн-казино луцького ексдепутата Покровського заробили понад 4 млрд грн

Луцький бізнесмен та ексдепутат Андрій Покровський є власником двох онлайн-казино в Україні. Одне з них увійшло в п’ятірку найприбутковіших. ChampionCasino офіційно заробило на гральному бізнесі в інтернеті у 2024 та за 9 місяців 2025 року понад 4 мільярди гривень. Андрій Покровський дотичний до медіа- та будівельного бізнесу на Волині. Також його знають як лідера місцевої політичної партії «Громадянський рух «Свідомі».



Статистику про онлайн-гральний бізнес в Україні 22 грудня 2025 року опублікували аналітики YouControl, пише



У дослідженні згадані дві фірми луцького бізнесмена та ексдепутата Луцької міської ради Андрія Покровського – «Лімон» та «Маліна», що мають ліцензії на організацію азартних ігор і заробляють як онлайн-казино.



Товариство з обмеженою відповідальністю «Лімон» (бренд ChampionCasino), за інформацією аналітиків, увійшло до п’ятірки найбільших онлайн-казино за прибутком у 2024-му та за 9 місяців 2025 року. У 2024 воно показало заробіток 2,5 млрд грн, а за неповний минулий рік – 1,8 млрд. Завдяки такій статистиці фірма луцького бізнесмена, зареєстрована у столиці, потрапила у п’ятірку лідерів грального бізнесу в Україні.





ТОВ «Лімон» має ліцензію на гральний бізнес з вересня 2021 року. Бізнесмен Покровський є власником цієї компанії. У 2025 році ТОВ зареєструвало ще один бренд – «Champion casino перевірено часом».



Нині ця фірма намагається оскаржити в суді рішення Державної податкової служби щодо нарахування штрафних санкцій на майже 34 мільйони гривень.



Також Андрій Покровський є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Маліна», яке отримало ліцензію на онлайн-казино у лютому 2024 року та працює під брендом ChampionClub. У 2024 році компанія задекларувала чистий дохід понад 3 мільйони гривень.



У гральному бізнесі Покровський співпрацює з Русланом Дроздовим з Іванич, який є директором обох згаданих ТОВ, власником пакетів акцій (по 14%), а до того ж бенефіціаром ТзОВ «Укрлотостандарт».



Ще у 2000-х роках луцький бізнесмен Андрій Покровський заробляв на азартних іграх не онлайн, а у реальних казино, оскільки був співвласником мережі гральних закладів під назвою «Альфа-Казино». Ця луцька фірма теж має відповідну ліцензію, але не діє з 2021 року.



Андрій Покровський пов’язаний і з будівельним бізнесом. У 2019-2023 роках компанія з його сфери впливу «Казкова оселя» ввійшла у ТОП-8 найбільших забудовників Луцька. Покровський також створив і на початках був власником будівельної фірми «Майтім». До того ж, бізнесмен є власником ТОВ «Проміньпарксервіс», «Віста +» , «Ассет Систем», а також співвласником ТОВ «РЦ «Промінь» та «Сучасний дім плюс». Також його знають як лідера місцевої політичної партії «Громадянський рух «Свідомі». До того ж, Покровський цікавиться і медіабізнесом.



У жовтні 2025 року Національна рада з питань телебачення і радіомовлення відмовила ТОВ «Лімон» в реєстрації як онлайн-медіа, оскільки його публічні сторінки в соцмережах є рекламними майданчиками бренду азартних ігор й використовуються для залучення клієнтів. У той же період торік, ймовірно, сестра ексдружини Покровського Ольги Мурзіної – Анна Мурзіна, яка була співвласницею фірми «Лімон», стала власницею ТОВ «ФМ Медіа Груп» й зареєструвала онлайн-медіа «Champion Radio».



До того ж, донедавна очільник партії «Громадянський рух «Свідомі», помічник Покровського часів його депутатства в Луцькраді та заступник голови Волинської ОДА Тарас Шкітер є бенефіціаром ТОВ «Контент Менеджмент Груп» з основним видом діяльності – у сфері телевізійного мовлення. ТОВ зареєстроване у Луцьку 2015 року. Крім того, Шкітер – бенефіціар ТОВ «Телерадіоконтент», зареєстрованого в Луцьку 2024 року. У 2025-у Нацрада з питань телебачення й радіомовлення переоформила ліцензію ТОВ «Телерадіоконтент», змінивши логотип з «Конкурент TV» на «Конкурент Україна». Також Шкітер – бенефіціар місцевого ТОВ «Інформаційне агентство «Конкурент».



Загалом, за дослідженням YouControl, українські онлайн-казино за дев’ять місяців 2025 року заробили 45,5 мільярда гривень – на 8% більше, ніж за аналогічний період 2024 року (42 мільярди гривень).



Станом на грудень 2025 року до ліцензійного реєстру України внесено 30 онлайн-казино. При цьому у восьми анулювали ліцензію, ще у двох припинено її дію.



За даними агенції Playcity, що з червня 2025 року працює замість ліквідованої Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей, місцезнаходження переважної більшості онлайн-казино вказано у Києві (28 компаній), по одній діє у Дніпрі та в Кропивницькому. У структурі власності таких казино є і фізичні та/або юридичні особи як з України, так і з 11 країн світу, зокрема з Кіпру, США, Німеччини, Румунії, Грузії, Британських Віргінських островів та інших.

