Половина багатоповерхівок у Києві - без опалення: мер закликав киян за можливості виїхати за місто
Сьогодні, 13:15
Унаслідок російського нічного обстрілу половина багатоповерхівок у Києві перебуває без опалення. У місті також проблеми зі світлом та водою.
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, пише Громадське.
Наразі в Києві без теплопостачання перебуває половина багатоповерхівок — майже 6 тисяч. У місті також фіксують перебої з водопостачанням.
Комунальники вже заживили соціальні заклади від мобільних котелень і зараз разом з енергетиками працюють над тим, аби відновити світло й опалення в будинках киян.
Тим часом Міністерство енергетики повідомило, що станом на ранок у Києві та області знеструмлено понад 500 тисяч споживачів. На лівому березі Києва та в частині області запроваджені аварійні відключення.
Кличко назвав російську атаку вночі 9 січня «найболючішою для обʼєктів критичної інфраструктури столиці». Ще однієї проблемою є погодні умови, які, згідно з прогнозами, будуть складними найближчими днями.
«Звертаюся до мешканців столиці, у кого є можливість тимчасово виїхати за місто, де є альтернативні джерела живлення та тепла, зробити це», — закликав Кличко.
Нагадаємо, у ніч проти 9 січня росіяни масовано били по Києву, унаслідок чого у столиці загинули чотири людини, а ще понад 20 — зазнали поранень. Після атаки в деяких районах Києва повідомляли про перебої зі світлом, опаленням та водою.
Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко наголошувала, що під час цієї атаки росіяни цілеспрямовано атакували районні котельні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, пише Громадське.
Наразі в Києві без теплопостачання перебуває половина багатоповерхівок — майже 6 тисяч. У місті також фіксують перебої з водопостачанням.
Комунальники вже заживили соціальні заклади від мобільних котелень і зараз разом з енергетиками працюють над тим, аби відновити світло й опалення в будинках киян.
Тим часом Міністерство енергетики повідомило, що станом на ранок у Києві та області знеструмлено понад 500 тисяч споживачів. На лівому березі Києва та в частині області запроваджені аварійні відключення.
Кличко назвав російську атаку вночі 9 січня «найболючішою для обʼєктів критичної інфраструктури столиці». Ще однієї проблемою є погодні умови, які, згідно з прогнозами, будуть складними найближчими днями.
«Звертаюся до мешканців столиці, у кого є можливість тимчасово виїхати за місто, де є альтернативні джерела живлення та тепла, зробити це», — закликав Кличко.
Нагадаємо, у ніч проти 9 січня росіяни масовано били по Києву, унаслідок чого у столиці загинули чотири людини, а ще понад 20 — зазнали поранень. Після атаки в деяких районах Києва повідомляли про перебої зі світлом, опаленням та водою.
Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко наголошувала, що під час цієї атаки росіяни цілеспрямовано атакували районні котельні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку школярі переходять на дистанційне навчання
Сьогодні, 13:22
Половина багатоповерхівок у Києві - без опалення: мер закликав киян за можливості виїхати за місто
Сьогодні, 13:15
Підтвердили загибель на війні волинянина, якого вважали зниклим безвісти майже три роки
Сьогодні, 12:33
У Волинському драмтеатрі відкрили меморіальну дошку загиблому на війні колезі Назарію Гнатюку
Сьогодні, 12:00