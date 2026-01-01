Половина багатоповерхівок у Києві - без опалення: мер закликав киян за можливості виїхати за місто





Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, пише



Наразі в Києві без теплопостачання перебуває половина багатоповерхівок — майже 6 тисяч. У місті також фіксують перебої з водопостачанням.



Комунальники вже заживили соціальні заклади від мобільних котелень і зараз разом з енергетиками працюють над тим, аби відновити світло й опалення в будинках киян.



Тим часом Міністерство енергетики повідомило, що станом на ранок у Києві та області знеструмлено понад 500 тисяч споживачів. На лівому березі Києва та в частині області запроваджені аварійні відключення.



Кличко назвав російську атаку вночі 9 січня «найболючішою для обʼєктів критичної інфраструктури столиці». Ще однієї проблемою є погодні умови, які, згідно з прогнозами, будуть складними найближчими днями.



«Звертаюся до мешканців столиці, у кого є можливість тимчасово виїхати за місто, де є альтернативні джерела живлення та тепла, зробити це», — закликав Кличко.



Нагадаємо, у ніч проти 9 січня росіяни масовано били по Києву, унаслідок чого у столиці загинули чотири людини, а ще понад 20 — зазнали поранень. Після атаки в деяких районах Києва повідомляли про перебої зі світлом, опаленням та водою.



Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко наголошувала, що під час цієї атаки росіяни цілеспрямовано атакували районні котельні.

