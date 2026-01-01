У Луцьку школярі переходять на дистанційне навчання
Сьогодні, 13:22
Через погодні умови з 12 по 14 січня у школах Луцької громади запроваджують дистанційне навчання.
Про це повідомив міський голова Ігор Поліщук.
"З 12 по 14 січня через погіршення погодних умов у школах Луцької громади запроваджуємо дистанційне навчання. Заклади дошкільної та позашкільної освіти працюватимуть у звичайному режимі", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що надалі рішення прийматимемо, зважаючи на погодні умови.
Нагадаємо, що негода у Луцьку триває. Опади хоч і незначні, проте продовжуються. Комунальні служби усю ніч працювали над розчисткою автошляхів.
