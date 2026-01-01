На Волині односельчани та рятувальники допомогли породіллі дістатись через замети до «швидкої»

На Волині рятувальники долучились для допомоги породіллі.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Сьогодні для надання допомоги породіллі на півночі Камінь-Каширського району долучились чимало небайдужих громадян. В с.Погулянка мешканці допомогли жіночці дістатись через замети до карети швидкої допомоги, а до сусіднього села Велика Глуша карету медиків відбуксирував трактор — сільські дороги швидко замітає сніг, як би часто їх не чистили.

У цьому селі на допомогу людям прийшли рятувальники із 23-о Державного пожежно-рятувального поста села Ветли — вони відбукирували карету швидкої з породіллею до села Видерта і далі медики рушили своїх ходом до районної лікарні.
Від ДСНС залучено 1 автомобіль та 3 чоловіки особвого складу.

Сьогодні, 14:03
