У Луцьку пропонують тур вихідного дня на гірськолижний курорт «Плай».ФОТО

У вартість туру входить:

комфортабельний проїзд;

страхування на весь період подорожі;

допомога з орендою гірськолижного спорядження;

безкоштовна базова інструкція для новачків — ознайомлення з основами катання на лижах.

Додатково оплачується:

скіпаси;

відвідування SPA-комплексу;

оренда спорядження.

Туристична агенціязапрошує лучан та гостей міста провести яскравий зимовий вікенд у горах. У програмі — поїздка на популярнийна Львівщині.Це ідеальний варіант для тих, хто хоче перезавантажити голову і тіло, надихнутися гірськими краєвидами, активно відпочити на схилах або ж розслабитися у спа-комплексі. Свіже гірське повітря, драйвові спуски та комфортні умови — усе для перезавантаження за один день.У турагенції зазначають, що подбали про всі організаційні деталі, аби учасники поїздки могли просто насолоджуватися відпочинком.: 17 січня (субота): Луцьк — Плай — Луцьк: пізно ввечері того ж дня: 1500 грн з особи