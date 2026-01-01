У Луцьку пропонують тур вихідного дня на гірськолижний курорт «Плай».ФОТО
Сьогодні, 14:27
Туристична агенція «Світ подорожей» запрошує лучан та гостей міста провести яскравий зимовий вікенд у горах. У програмі — поїздка на популярний гірськолижний курорт «Плай» на Львівщині.
Це ідеальний варіант для тих, хто хоче перезавантажити голову і тіло, надихнутися гірськими краєвидами, активно відпочити на схилах або ж розслабитися у спа-комплексі. Свіже гірське повітря, драйвові спуски та комфортні умови — усе для перезавантаження за один день.
У турагенції зазначають, що подбали про всі організаційні деталі, аби учасники поїздки могли просто насолоджуватися відпочинком.
Дата виїзду: 17 січня (субота)
Маршрут: Луцьк — Плай — Луцьк
Повернення: пізно ввечері того ж дня
Вартість: 1500 грн з особи
комфортабельний проїзд;
страхування на весь період подорожі;
допомога з орендою гірськолижного спорядження;
безкоштовна базова інструкція для новачків — ознайомлення з основами катання на лижах.
скіпаси;
відвідування SPA-комплексу;
оренда спорядження.
За додатковою інформацією та для бронювання місць звертайтеся за телефоном:
+38 (066) 009 29 16 — Валерія
