У Луцьку пропонують тур вихідного дня на гірськолижний курорт «Плай».ФОТО
Туристична агенція «Світ подорожей» запрошує лучан та гостей міста провести яскравий зимовий вікенд у горах. У програмі — поїздка на популярний гірськолижний курорт «Плай» на Львівщині.

Це ідеальний варіант для тих, хто хоче перезавантажити голову і тіло, надихнутися гірськими краєвидами, активно відпочити на схилах або ж розслабитися у спа-комплексі. Свіже гірське повітря, драйвові спуски та комфортні умови — усе для перезавантаження за один день.

У турагенції зазначають, що подбали про всі організаційні деталі, аби учасники поїздки могли просто насолоджуватися відпочинком.

Дата виїзду: 17 січня (субота)

Маршрут: Луцьк — Плай — Луцьк

Повернення: пізно ввечері того ж дня

Вартість: 1500 грн з особи

У вартість туру входить:


  • комфортабельний проїзд;

  • страхування на весь період подорожі;

  • допомога з орендою гірськолижного спорядження;

  • безкоштовна базова інструкція для новачків — ознайомлення з основами катання на лижах.

    • Додатково оплачується:


  • скіпаси;

  • відвідування SPA-комплексу;

  • оренда спорядження.

    • За додатковою інформацією та для бронювання місць звертайтеся за телефоном:
    +38 (066) 009 29 16 — Валерія


