На Волині зник безвісти 45-річний чоловік
Сьогодні, 15:00
Поліція встановлює безвісти зниклого жителя Ковельського району.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Поліцейські ВП №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області розшукують безвісти зниклого Ярмошука Миколи Михайловича, 06 грудня 1980 року народження, жителя села Згорани. Чоловік 7 січня пішов з дому та не повернувся, де перебуває зараз – невідомо.
Прикмети: зріст приблизно 170-180 см, худорлявої тілобудови, коротке темне волосся, смугла шкіра, є борода.
На момент зникнення був одягнений в кожух темно-коричневого кольору.
"Просимо громадян, яким відома будь-яка інформація про зниклого, повідомити за номерами телефонів: +380955180859 або 102", - зазнаачють у поліції.
