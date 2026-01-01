На Волині зник безвісти 45-річний чоловік

На Волині зник безвісти 45-річний чоловік
Поліція встановлює безвісти зниклого жителя Ковельського району.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Поліцейські ВП №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області розшукують безвісти зниклого Ярмошука Миколи Михайловича, 06 грудня 1980 року народження, жителя села Згорани. Чоловік  7 січня пішов з дому та не повернувся, де перебуває зараз – невідомо. 

Прикмети: зріст приблизно 170-180 см, худорлявої тілобудови, коротке темне  волосся, смугла шкіра, є борода.

На момент зникнення   був одягнений в кожух темно-коричневого кольору.

"Просимо громадян, яким відома будь-яка інформація про зниклого, повідомити за номерами телефонів: +380955180859 або 102", - зазнаачють у поліції.


