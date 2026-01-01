На Волині в аваріях травмувались троє людей

ДТП на Волині: троє людей травмовано.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Автопригоди трапилися учора в Володимирському та Ковельському районах.Учора близько 15:00 31-річний водій автомобіля Volkswagen Golf житель Нововолинська, рухаючись по автодорозі Т-0305 зі сторони селища Іваничі в напрямку Нововолинська, внаслідок неконтрольованого заносу транспортного засобу на зустрічну смугу руху допустив зіткнення із автомобілем ЗАЗ Sens. У результаті автопригоди 22-річний водій та 20-ти річна пасажирка автомобіля ЗАЗ отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували.Увечері у Ковельському районі 45-річний водій, керуючи автомобілем HONDA CR-V LX на автодорозі Київ-Ковель-Ягодин, здійснив наїзд на 46-річного, жителя Турійска, який йшов в по краю проїжджої частини дороги. Внаслідок ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували.Слідчі за обома фактами ДТП внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 Кримінального кодеку України.