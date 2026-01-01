На Волині в аваріях травмувались троє людей

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Автопригоди трапилися учора в Володимирському та Ковельському районах.

Учора близько 15:00  31-річний водій автомобіля Volkswagen Golf житель  Нововолинська,  рухаючись по автодорозі Т-0305 зі сторони селища  Іваничі в напрямку  Нововолинська, внаслідок неконтрольованого заносу транспортного засобу  на зустрічну смугу руху допустив зіткнення  із автомобілем ЗАЗ Sens. У результаті автопригоди 22-річний водій та 20-ти річна пасажирка автомобіля ЗАЗ отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували.  

Увечері у  Ковельському районі 45-річний водій, керуючи автомобілем HONDA CR-V LX на автодорозі Київ-Ковель-Ягодин, здійснив наїзд на 46-річного, жителя Турійска, який йшов в по краю проїжджої частини дороги. Внаслідок ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували.
Слідчі за обома фактами ДТП внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 Кримінального кодеку України.


