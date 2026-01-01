На Волині в аваріях травмувались троє людей
Сьогодні, 16:07
ДТП на Волині: троє людей травмовано.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригоди трапилися учора в Володимирському та Ковельському районах.
Учора близько 15:00 31-річний водій автомобіля Volkswagen Golf житель Нововолинська, рухаючись по автодорозі Т-0305 зі сторони селища Іваничі в напрямку Нововолинська, внаслідок неконтрольованого заносу транспортного засобу на зустрічну смугу руху допустив зіткнення із автомобілем ЗАЗ Sens. У результаті автопригоди 22-річний водій та 20-ти річна пасажирка автомобіля ЗАЗ отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували.
Увечері у Ковельському районі 45-річний водій, керуючи автомобілем HONDA CR-V LX на автодорозі Київ-Ковель-Ягодин, здійснив наїзд на 46-річного, жителя Турійска, який йшов в по краю проїжджої частини дороги. Внаслідок ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували.
Слідчі за обома фактами ДТП внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 Кримінального кодеку України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригоди трапилися учора в Володимирському та Ковельському районах.
Учора близько 15:00 31-річний водій автомобіля Volkswagen Golf житель Нововолинська, рухаючись по автодорозі Т-0305 зі сторони селища Іваничі в напрямку Нововолинська, внаслідок неконтрольованого заносу транспортного засобу на зустрічну смугу руху допустив зіткнення із автомобілем ЗАЗ Sens. У результаті автопригоди 22-річний водій та 20-ти річна пасажирка автомобіля ЗАЗ отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували.
Увечері у Ковельському районі 45-річний водій, керуючи автомобілем HONDA CR-V LX на автодорозі Київ-Ковель-Ягодин, здійснив наїзд на 46-річного, жителя Турійска, який йшов в по краю проїжджої частини дороги. Внаслідок ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували.
Слідчі за обома фактами ДТП внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 Кримінального кодеку України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині жінка за 15 тисяч гривень «хотіла» скласти іспит та отримати посвідчення водія
Сьогодні, 16:31
На Волині в аваріях травмувались троє людей
Сьогодні, 16:07
На Волині зник безвісти 45-річний чоловік
Сьогодні, 15:00