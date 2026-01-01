СБУ показала уламки «Орешника», яким росіяни вдарили по Львівщині
Сьогодні, 17:06
Служба безпеки України знайшла уламки російської балістичної ракети, якою рф у ніч проти 9 січня вдарила по Львову. Попередньо, вони належать до ракетного комплексу «Орешник».
Про це повідомили в СБУ.
За попередніми даними, росіяни запустили ракету «Орешник» середнього радіуса дії класу «земля — земля» з російського полігону «Капустин Яр».
Наразі Служба безпеки знайшла такі деталі ракети:
блок стабілізації й наведення (що фактично є «мізками» ракети, зазначають у СБУ);
запчастини з двигунної установки;
фрагменти механізму орієнтації;
сопла з платформи блоку розведення тощо.
Слідчі СБУ кваліфікують застосування «Орешника» по цивільній інфраструктурі України як воєнний злочин з боку рф. Знайдені уламки є речовими доказами, їх передадуть на поглиблені експертизи.
«Атакувавши цивільні об’єкти нашої держави поблизу кордону з Євросоюзом, кремль намагався знищити інфраструктуру життєзабезпечення регіону в умовах різкого погіршення погодних умов», — наголосили у Службі безпеки.
Нині триває досудове розслідування за ст. 438 Кримінального кодексу України — воєнні злочини. Заходів вживають за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.
