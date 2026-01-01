СБУ показала уламки «Орешника», яким росіяни вдарили по Львівщині

СБУ показала уламки «Орешника», яким росіяни вдарили по Львівщині
Служба безпеки України знайшла уламки російської балістичної ракети, якою рф у ніч проти 9 січня вдарила по Львову. Попередньо, вони належать до ракетного комплексу «Орешник».

Про це повідомили в СБУ.

За попередніми даними, росіяни запустили ракету «Орешник» середнього радіуса дії класу «земля — земля» з російського полігону «Капустин Яр».

Наразі Служба безпеки знайшла такі деталі ракети:

блок стабілізації й наведення (що фактично є «мізками» ракети, зазначають у СБУ);

запчастини з двигунної установки;

фрагменти механізму орієнтації;

сопла з платформи блоку розведення тощо.

Слідчі СБУ кваліфікують застосування «Орешника» по цивільній інфраструктурі України як воєнний злочин з боку рф. Знайдені уламки є речовими доказами, їх передадуть на поглиблені експертизи.
СБУ показала уламки «Орешника», яким росіяни вдарили по Львівщині

«Атакувавши цивільні об’єкти нашої держави поблизу кордону з Євросоюзом, кремль намагався знищити інфраструктуру життєзабезпечення регіону в умовах різкого погіршення погодних умов», — наголосили у Службі безпеки.
СБУ показала уламки «Орешника», яким росіяни вдарили по Львівщині

Нині триває досудове розслідування за ст. 438 Кримінального кодексу України — воєнні злочини. Заходів вживають за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.
СБУ показала уламки «Орешника», яким росіяни вдарили по Львівщині
СБУ показала уламки «Орешника», яким росіяни вдарили по Львівщині

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Справa про хабарі в Держпраці: суд відсторонив Оксану Єзерську від посади
Юриста та депутата Луцької міськради Валентина Хаймика ошукали інтернет-шахраї
Найвища нагорода – через батьків: Зеленський вручив «Золоту Зірку» родині Героя з Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Біля Луцька горіла господарська споруда: вогонь ледь не поширився на будинок
Сьогодні, 18:16
СБУ показала уламки «Орешника», яким росіяни вдарили по Львівщині
Сьогодні, 17:06
На Волині жінка за 15 тисяч гривень «хотіла» скласти іспит та отримати посвідчення водія
Сьогодні, 16:31
На Волині в аваріях травмувались троє людей
Сьогодні, 16:07
На Волині правоохоронця підозрюють у вимаганні хабаря за зняття з розшуку
Сьогодні, 15:32
Медіа
відео
1/8