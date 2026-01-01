Біля Луцька горіла господарська споруда: вогонь ледь не поширився на будинок

Біля Луцька горіла господарська споруда: вогонь ледь не поширився на будинок
Луцькі вогнеборці врятували від знищення вогнем житловий будинок.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

9 січня о 14:24 надійшло повідомлення про пожежу у с. Боратин Луцького району: горіла господарська будівля, розташована поруч із житловим будинком. Існувала загроза поширення вогню на оселю.

Рятувальники прибули на місце події о 14:36. Завдяки оперативним і злагодженим діям пожежу локалізовано о 14:50, ліквідовано о 15:22. Полум’я вдалося відбити від житлового будинку, він не зазнав ушкоджень.

На місці події працювали рятувальники 1 та 2 державних пожежно-рятувальних частин.
Біля Луцька горіла господарська споруда: вогонь ледь не поширився на будинок

Причину займання з’ясовують.
Біля Луцька горіла господарська споруда: вогонь ледь не поширився на будинок
Біля Луцька горіла господарська споруда: вогонь ледь не поширився на будинок
Біля Луцька горіла господарська споруда: вогонь ледь не поширився на будинок
Біля Луцька горіла господарська споруда: вогонь ледь не поширився на будинок
Біля Луцька горіла господарська споруда: вогонь ледь не поширився на будинок
Біля Луцька горіла господарська споруда: вогонь ледь не поширився на будинок

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, пожежа, рятувальники
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Справa про хабарі в Держпраці: суд відсторонив Оксану Єзерську від посади
Юриста та депутата Луцької міськради Валентина Хаймика ошукали інтернет-шахраї
Найвища нагорода – через батьків: Зеленський вручив «Золоту Зірку» родині Героя з Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Біля Луцька горіла господарська споруда: вогонь ледь не поширився на будинок
Сьогодні, 18:16
СБУ показала уламки «Орешника», яким росіяни вдарили по Львівщині
Сьогодні, 17:06
На Волині жінка за 15 тисяч гривень «хотіла» скласти іспит та отримати посвідчення водія
Сьогодні, 16:31
На Волині в аваріях травмувались троє людей
Сьогодні, 16:07
На Волині правоохоронця підозрюють у вимаганні хабаря за зняття з розшуку
Сьогодні, 15:32
Медіа
відео
1/8