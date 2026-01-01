Біля Луцька горіла господарська споруда: вогонь ледь не поширився на будинок





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



9 січня о 14:24 надійшло повідомлення про пожежу у с. Боратин Луцького району: горіла господарська будівля, розташована поруч із житловим будинком. Існувала загроза поширення вогню на оселю.



Рятувальники прибули на місце події о 14:36. Завдяки оперативним і злагодженим діям пожежу локалізовано о 14:50, ліквідовано о 15:22. Полум’я вдалося відбити від житлового будинку, він не зазнав ушкоджень.



На місці події працювали рятувальники 1 та 2 державних пожежно-рятувальних частин.



Причину займання з’ясовують.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцькі вогнеборці врятували від знищення вогнем житловий будинок.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.9 січня о 14:24 надійшло повідомлення про пожежу у с. Боратин Луцького району: горіла господарська будівля, розташована поруч із житловим будинком. Існувала загроза поширення вогню на оселю.Рятувальники прибули на місце події о 14:36. Завдяки оперативним і злагодженим діям пожежу локалізовано о 14:50, ліквідовано о 15:22. Полум’я вдалося відбити від житлового будинку, він не зазнав ушкоджень.На місці події працювали рятувальники 1 та 2 державних пожежно-рятувальних частин.Причину займання з’ясовують.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію