Якою буде погода у суботу, 10 січня, у Луцьку та на Волині
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 10 січня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 10 січня
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Місцями невеликий сніг. Ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17° морозу, вдень 11-13° морозу.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Місцями невеликий сніг. Ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18° морозу, вдень 9-14°морозу.
