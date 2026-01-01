Якою буде погода у суботу, 10 січня, у Луцьку та на Волині

Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 10 січня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 10 січня

Луцьк

Хмарна погода з проясненнями. Місцями невеликий сніг. Ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17° морозу, вдень 11-13° морозу.

Область

Хмарна погода з проясненнями. Місцями невеликий сніг. Ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18° морозу, вдень 9-14°морозу.

