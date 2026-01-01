Коли і де на Волині вимикатимуть світло 10 січня
Сьогодні, 21:27
Через складну ситуацію в енергосистемі - завтра, 10 січня на території Волинської області будуть застосовуватись заходи обмеження споживання.
Про це повідомляють у ПрАТ "Волиньобленерго".
Енергетики зазначають, що відбулись зміни у графіку погодинного відключення. Через це черга відключень за окремими адресами може змінитися.
Також, під дію графіків можуть підпадати адреси, які раніше не залучались до ГПВ.
ГРАФІКИ ПОГОДИННОГО ВІДКЛЮЧЕННЯ діють в
такому обсязі:
підчерга 1.1. - 05:00-07:00
10:30-14:00
17:30-21:00
підчерга 1.2. - 10:30-14:00
17:30-21:00
підчерга 2.1. – 00:00-03:30
10:30-14:00
17:30-21:00
підчерга 2.2. – 00:00-03:30
10:30-14:00
17:30-21:00
підчерга 3.1. - 03:30-07:00
21:00-24:00
підчерга 3.2. - 03:30-07:00
10:30-14:00
21:00-24:00
підчерга 4.1. - 08:00-10:30
15:00-17:30
21:00-24:00
підчерга 4.2. - 08:00-10:30
14:00-17:30
21:00-22:00
підчерга 5.1. – 07:00-10:30
14:00-18:00
підчерга 5.2. - 14:00-18:00
підчерга 6.1. - 07:00-10:30
14:00-17:30
підчерга 6.2. - 07:00-10:30
14:00-17:30
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у ПрАТ "Волиньобленерго".
Енергетики зазначають, що відбулись зміни у графіку погодинного відключення. Через це черга відключень за окремими адресами може змінитися.
Також, під дію графіків можуть підпадати адреси, які раніше не залучались до ГПВ.
ГРАФІКИ ПОГОДИННОГО ВІДКЛЮЧЕННЯ діють в
такому обсязі:
підчерга 1.1. - 05:00-07:00
10:30-14:00
17:30-21:00
підчерга 1.2. - 10:30-14:00
17:30-21:00
підчерга 2.1. – 00:00-03:30
10:30-14:00
17:30-21:00
підчерга 2.2. – 00:00-03:30
10:30-14:00
17:30-21:00
підчерга 3.1. - 03:30-07:00
21:00-24:00
підчерга 3.2. - 03:30-07:00
10:30-14:00
21:00-24:00
підчерга 4.1. - 08:00-10:30
15:00-17:30
21:00-24:00
підчерга 4.2. - 08:00-10:30
14:00-17:30
21:00-22:00
підчерга 5.1. – 07:00-10:30
14:00-18:00
підчерга 5.2. - 14:00-18:00
підчерга 6.1. - 07:00-10:30
14:00-17:30
підчерга 6.2. - 07:00-10:30
14:00-17:30
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Коли і де на Волині вимикатимуть світло 10 січня
Сьогодні, 21:27
Волинська лікарня отримала 380 сонячних панелей
Сьогодні, 20:45
Якою буде погода у суботу, 10 січня, у Луцьку та на Волині
Сьогодні, 20:00