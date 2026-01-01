Коли і де на Волині вимикатимуть світло 10 січня

Через складну ситуацію в енергосистемі - завтра, 10 січня на території Волинської області будуть застосовуватись заходи обмеження споживання.Про це повідомляють у ПрАТ "Волиньобленерго".Енергетики зазначають, що відбулись зміни у графіку погодинного відключення. Через це черга відключень за окремими адресами може змінитися.Також, під дію графіків можуть підпадати адреси, які раніше не залучались до ГПВ.ГРАФІКИ ПОГОДИННОГО ВІДКЛЮЧЕННЯ діють втакому обсязі:підчерга 1.1. - 05:00-07:0010:30-14:0017:30-21:00підчерга 1.2. - 10:30-14:0017:30-21:00підчерга 2.1. – 00:00-03:3010:30-14:0017:30-21:00підчерга 2.2. – 00:00-03:3010:30-14:0017:30-21:00підчерга 3.1. - 03:30-07:0021:00-24:00підчерга 3.2. - 03:30-07:0010:30-14:0021:00-24:00підчерга 4.1. - 08:00-10:3015:00-17:3021:00-24:00підчерга 4.2. - 08:00-10:3014:00-17:3021:00-22:00підчерга 5.1. – 07:00-10:3014:00-18:00підчерга 5.2. - 14:00-18:00підчерга 6.1. - 07:00-10:3014:00-17:30підчерга 6.2. - 07:00-10:3014:00-17:30