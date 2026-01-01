У перший день 2026 року на війні загинув волинянин Олександр Хомич





Про це повідомляють у Дубечненській сільській раді.



"З глибоким сумом повідомляємо, що підтвердилась загибель Хомича Олександра Леонідовича, 03.06.1989 р.н., водія 2 танкової роти 1 танкового батальйону військової частини А 0932. Його життя обірвалось близько 09 години 40 хвилин 01.01.2026 року внаслідок ворожого мінометного обстрілу поблизу н.п. Московка, Куп'янського району Харківської області під час виконання бойового завдання, захищаючи незалежність, свободу та територіальну цілісність України", - йдеться у дописі.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волинь знову надійшли трагічні новини. На війні загинув воїн-краянин Олександр Хомич.Про це повідомляють у Дубечненській сільській раді."З глибоким сумом повідомляємо, що підтвердилась загибель Хомича Олександра Леонідовича, 03.06.1989 р.н., водія 2 танкової роти 1 танкового батальйону військової частини А 0932. Його життя обірвалось близько 09 години 40 хвилин 01.01.2026 року внаслідок ворожого мінометного обстрілу поблизу н.п. Московка, Куп'янського району Харківської області під час виконання бойового завдання, захищаючи незалежність, свободу та територіальну цілісність України", - йдеться у дописі.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію