10 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні, 10 січня, день народження у завідувача кафедри всесвітньої історії, доктора історичних наук, професора факультету історії, політології та національної безпеки ВНУ імені Лесі Українки Юрія Крамара(на фото).
Також день народження в журналістки Анни Єкименко-Поліщук.
День ангела в цей день відзначають чоловіки з ім’ям Петро та Юхим.
Вітаємо усіх іменинників, бажаємо їм здоров’я, здобутків і праці і невичерпної наснаги.
За релігійним календарем сьогодні, 10 січня, вшановують День пам'яті 20000 мучеників, а також третій день Святок.
