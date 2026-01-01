10 січня на Волині: гортаючи календар

10 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 10 січня, день народження у завідувача кафедри всесвітньої історії, доктора історичних наук, професора факультету історії, політології та національної безпеки ВНУ імені Лесі Українки Юрія Крамара(на фото).

Також день народження в журналістки Анни Єкименко-Поліщук.
День ангела в цей день відзначають чоловіки з ім’ям Петро та Юхим.

Вітаємо усіх іменинників, бажаємо їм здоров’я, здобутків і праці і невичерпної наснаги.

За релігійним календарем сьогодні, 10 січня, вшановують День пам'яті 20000 мучеників, а також третій день Святок.

