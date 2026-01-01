У Луцьку тимчасово припинять газопостачання





Про це повідомляють у Волинській філії «Газмережі».



У зв’язку з виконанням ремонтних робіт у м. Луцьк тимчасово припинять газопостачання (розподіл природного газу) споживачам на таких вулицях: Електроапаратна, 2, Рівненська 56, 58. Лучани залишаться без газу 15 січня з 08:00 год до 17:00 год.



Відновлення газопостачання відбудеться після завершення ремонтних робіт за умови доступу до газоспоживаючого обладнання.



Для уточнення інформації звертайтеся на КОЛ-ЦЕНТР: 0 800 303 104.

Перепрошуємо за незручності!

