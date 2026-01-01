Чому iPhone швидко розряджається і як це виправити
Сьогодні, 04:20
Ще вчора телефон тримав до вечора, а сьогодні сідає до обіду. Проблема знайома власникам будь-яких iPhone — від старших моделей до найновіших. Розбираємось, у чому може бути справа і як повернути нормальну автономність.
Найчастіше винні не поломки, а програми. Відкрийте Налаштування → Батарея — тут видно, що саме споживає заряд. Соцмережі, месенджери, ігри зазвичай на перших місцях. Якщо якийсь додаток з'їдає 30-40% — варто розібратися, чи потрібен він у фоні постійно.
Фонове оновлення контенту — ще один пожирач енергії. Вимкніть його для програм, яким не потрібна постійна синхронізація: Налаштування → Загальні → Фонове оновлення. Геолокація працює за тим же принципом — багато додатків відстежують місцезнаходження цілодобово, хоча реально це їм не потрібно. Перевірте дозволи в розділі Конфіденційність → Служби геолокації.
Акумулятор — витратний матеріал, як шини в автомобілі. Через 2-3 роки активного використання він втрачає 15-25% початкової ємності. Перевірити стан можна в Налаштуваннях → Батарея → Стан батареї. Apple вважає акумулятор зношеним при показнику нижче 80%, але на практиці дискомфорт починається вже при 85% — телефон не доживає до вечора, вимикається на холоді.
Заміна батареї айфона — найефективніший спосіб повернути автономність. Процедура займає 30-60 хвилин залежно від моделі. Гарантія у всіх різна, краще дізнаватись індивідуально у конкретному сервісному центрі.
Свіже оновлення системи часто супроводжується підвищеним споживанням енергії. Перші 2-3 дні iPhone переіндексовує файли, фотографії, пошту — це нормально, потрібно просто перечекати. Якщо через тиждень ситуація не покращилась, спробуйте скинути налаштування мережі або зробіть відновлення через iTunes із резервної копії. Іноді допомагає банальне перезавантаження — фонові процеси накопичуються, і періодичний перезапуск їх очищує.
Якщо налаштування в порядку, батарея свіжа, а телефон все одно розряджається за кілька годин — проблема може бути в контролері живлення або материнській платі. Характерні симптоми: сильний нагрів корпусу без навантаження, різкі «стрибки» відсотка заряду, раптові вимкнення при 20-30%. Такі несправності не видно в налаштуваннях — потрібна діагностика в сервісі з відповідним обладнанням для перевірки плати.
Налаштування та додатки
Знос батареї
Проблеми після оновлення iOS
Коли справа в залізі
