Духовий оркестр з Волині збирає лікувальні трави для виготовлення чаїв воїнам





Про це повідомляє газета



Жителі Володимира та його гості вже звикли, що щонеділі у центрі міста лунають бадьорі мелодії духового оркестру «Арсен». І мають ці вуличні концерти конкретну і благородну мету – збір коштів на підтримку нашого війська. Так музиканти, які переважно солідного віку, роблять і свій внесок у наближення Перемоги. Вони передавали чималі суми і на ремонт автомобілів для фронту, і на закупівлю необхідного обладнання на прохання наших земляків, які несуть свою службу на Сході України. В останній тиждень минулого року знову було зібрано 14 тисяч гривень, які також спрямують на подібні цілі.



Однак нині погодні умови не спряють проведенню такий вуличних концертів, під час яких запровадили ще один вид збору – лікувальних трав для виготовлення чаїв, які б зігрівали бійців на позиціях. Та ті, у кого є такі заготовки, можуть передавати їх керівнику «Арсену», або приносити у редакцію газети «Слово правди».

