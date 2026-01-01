Волиняни увійшли до складу національної збірної України

Волинські важкоатлети потрапили до складу Національної збірної України з важкої атлетики.Про це повідомили у Відділенні Національного олімпійського комітету України у Волинській області."2026 рік відкриває нові горизонти для української важкої атлетики. Це рік сили, характеру та великих амбіцій. І особливо приємно відзначити, що Волинська область гідно представлена у складі Національної збірної України", - йдеться у дописі.Цього року 13 спортсменів з Волині увійшли до складу національної команди.Ці спортсмени є опорою команди та демонструють стабільність, силу та готовність до найвідповідальніших моментів сезону.Кандидат до складу збірної:Перспективна спортсменка, яка щодня працює над собою, набирається досвіду та готова в будь-який момент приєднатися до основного складу.Резерв національної команди:Це надійний резерв, який гарантує глибину складу і майбутні успіхи команди. Всі вони щодня працюють над собою, щоб бути готовими до великих результатів.