Волиняни увійшли до складу національної збірної України
Сьогодні, 05:28
Волинські важкоатлети потрапили до складу Національної збірної України з важкої атлетики.
Про це повідомили у Відділенні Національного олімпійського комітету України у Волинській області.
"2026 рік відкриває нові горизонти для української важкої атлетики. Це рік сили, характеру та великих амбіцій. І особливо приємно відзначити, що Волинська область гідно представлена у складі Національної збірної України", - йдеться у дописі.
Цього року 13 спортсменів з Волині увійшли до складу національної команди.
Основний склад національної збірної:
Малащук Катерина
Чмух Олександра
Склезь Андрій
Литвинець Вікторія
Король Анна
Ці спортсмени є опорою команди та демонструють стабільність, силу та готовність до найвідповідальніших моментів сезону.
Кандидат до складу збірної: Козак Софія
Перспективна спортсменка, яка щодня працює над собою, набирається досвіду та готова в будь-який момент приєднатися до основного складу.
Резерв національної команди:
Чмух Марія
Гарбар Давид
Омельчук Роман
Бокало Антоніна
Герасимик Вікторія
Михалюк Олена
Чмух Дарія
Це надійний резерв, який гарантує глибину складу і майбутні успіхи команди. Всі вони щодня працюють над собою, щоб бути готовими до великих результатів.
