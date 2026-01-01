Як змінилася процедура встановлення інвалідності у 2026 році на Волині





Такі зміни відбулися відповідно до Постанови №1338 Міністерства охорони здоров’я України, розповіла заступниця начальника обласного управління охорони здоров’я Людмила Рожко, - повідомляє

З її слів, фахівці роблять аудіозапис задля прозорості процедури та фіксації точного перебігу засідання й ухвалених рішень.



Скільки експертних команд працює на Волині

Оцінювання повсякденного функціонування особи проводиться очно, дистанційно та з виїздом — залежно від потреб людини у 10 визначених медзакладах Волині.



"Сформовано і функціонують 64 експертні команди, залучено 239 лікарів, — каже Людмила Рожко. — Напрямки: кардіо-неврологічний, онкологія, гематологія, психіатрія, інфекційні хвороби (туберкульоз, ВІЛ, СНІД), загальнохірургічні, загальні та травматологія".



Як відбувається оцінювання у Волинській обласній клінічній лікарні

Травматологічна експертна команда у складі ортопеда-травматолога, невролога, лікаря фізичної та реабілітаційної медицини оцінюють функціональний стан пацієнта.



"В мене викривлення хребта є. Маю проблеми з суглобами, коксартроз двобічний, ноги турбують постійно, — розповідає пацієнт Сергій Ворсенюк. — Два роки я на групі вже по цій хворобі, і ще до того рік лікувався".



Експертна команда спеціалізується на ортопедії. Сюди звертаються люди після травми або ті, хто має захворювання опорно-рухового апарату, що супроводжуються ураженням суглобів, каже очільник команди Микола Пемпко. З його слів: при призначенні або скасуванні інвалідності медики оцінюють не діагноз, а як хвороба обмежує діяльність людини.



"Якщов людини була травма, мала перелом, в неї є імплантат, то людині продовжували групу, автоматично. Зараз, якщо цей перелом зрісся, і в людини відновилась функція кінцівки, то група їй вже не буде надаватися", — каже Микола Пемпко.



Микола Пемпко наголошує: якщо людина втратила кінцівку, то залежно від рівня втрати надається І, II або III група довічно. Після 60 років теж група надається безтерміново.



Куди можна подавати документи для встановлення інвалідності

Для оцінювання повсякденного функціонування людина має право обрати будь-який медзаклад країни. Персональний склад експертної команди не розголошується.



"Члени експертних комісій не мають доступу до персональних даних особи, яка має звернутися в той день на оцінювання, оскільки сама система нас не пропускає. Доступ відкривається перед самим засіданням за пів години", — говорить очільник експертної команди з ортопедії.



У 2025 році експертні команди розглянули 17 тисяч справ. Продовжили або встановили статус інвалідності 13940 пацієнтам, додала заступниця начальника обласного управління охорони здоров’я Людмила Рожко.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З січня 2026 року під час роботи експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування особи ведеться аудіозапис розгляду справи пацієнта для встановлення інвалідності.Такі зміни відбулися відповідно до Постанови №1338 Міністерства охорони здоров’я України, розповіла заступниця начальника обласного управління охорони здоров’я, - повідомляє Суспільне.

З її слів, фахівці роблять аудіозапис задля прозорості процедури та фіксації точного перебігу засідання й ухвалених рішень.Оцінювання повсякденного функціонування особи проводиться очно, дистанційно та з виїздом — залежно від потреб людини у 10 визначених медзакладах Волині."Сформовано і функціонують 64 експертні команди, залучено 239 лікарів, — каже. — Напрямки: кардіо-неврологічний, онкологія, гематологія, психіатрія, інфекційні хвороби (туберкульоз, ВІЛ, СНІД), загальнохірургічні, загальні та травматологія".Травматологічна експертна команда у складі ортопеда-травматолога, невролога, лікаря фізичної та реабілітаційної медицини оцінюють функціональний стан пацієнта."В мене викривлення хребта є. Маю проблеми з суглобами, коксартроз двобічний, ноги турбують постійно, — розповідає пацієнт Сергій Ворсенюк. — Два роки я на групі вже по цій хворобі, і ще до того рік лікувався".Експертна команда спеціалізується на ортопедії. Сюди звертаються люди після травми або ті, хто має захворювання опорно-рухового апарату, що супроводжуються ураженням суглобів, каже очільник команди. З його слів: при призначенні або скасуванні інвалідності медики оцінюють не діагноз, а як хвороба обмежує діяльність людини."Якщов людини була травма, мала перелом, в неї є імплантат, то людині продовжували групу, автоматично. Зараз, якщо цей перелом зрісся, і в людини відновилась функція кінцівки, то група їй вже не буде надаватися", — каже Микола Пемпко.Микола Пемпко наголошує: якщо людина втратила кінцівку, то залежно від рівня втрати надається І, II або III група довічно. Після 60 років теж група надається безтерміново.Куди можна подавати документи для встановлення інвалідностіДля оцінювання повсякденного функціонування людина має право обрати будь-який медзаклад країни. Персональний склад експертної команди не розголошується."Члени експертних комісій не мають доступу до персональних даних особи, яка має звернутися в той день на оцінювання, оскільки сама система нас не пропускає. Доступ відкривається перед самим засіданням за пів години", — говорить очільник експертної команди з ортопедії.У 2025 році експертні команди розглянули 17 тисяч справ. Продовжили або встановили статус інвалідності 13940 пацієнтам, додала заступниця начальника обласного управління охорони здоров’я Людмила Рожко.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію