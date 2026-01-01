На «Ягодині» працюватиме «рентген» потягів





Про це повідомляє



Ці новітні технології дозволять митникам бачити вміст контейнерів без їх відкриття, що суттєво спростить процес перевірки вантажів. Повноцінний запуск систем заплановано на другу половину 2026 року.



Першими обладнання отримають пункти пропуску "Ягодин" на Волині та "Мостиська-2" на Львівщині. Система працює за принципом рентгену для поїздів, що означає, що огляд відбувається під час руху потяга. Це значно підвищить ефективність перевірок і зменшить час затримки для вантажівок та пасажирів.



Системи належать до класу NII (Non-Intrusive Inspection), що свідчить про їх неінвазивний характер.

Сканер робить знімок вмісту вагону за лічені секунди, забезпечуючи швидкий та ефективний контроль за вантажопотоком.

Впровадження таких технологій стане важливим кроком у модернізації митних процедур в Україні.



Запровадження стаціонарних скануючих систем є важливим етапом у реформуванні митних процедур в Україні, оскільки дозволить зменшити корупційні ризики та підвищити прозорість у митній сфері. Оскільки митні перевірки часто є джерелом затримок, нові технології можуть суттєво полегшити вантажопотік, покращуючи економічну ситуацію в країні. Це також відповідає світовим тенденціям у сфері безпеки та контролю за перевезеннями вантажів.

