На «Ягодині» працюватиме «рентген» потягів

На «Ягодині» працюватиме «рентген» потягів
Державна митна служба України отримала стаціонарні скануючі системи для огляду залізничних вагонів.

Про це повідомляє Inkorr.

Ці новітні технології дозволять митникам бачити вміст контейнерів без їх відкриття, що суттєво спростить процес перевірки вантажів. Повноцінний запуск систем заплановано на другу половину 2026 року.

Першими обладнання отримають пункти пропуску "Ягодин" на Волині та "Мостиська-2" на Львівщині. Система працює за принципом рентгену для поїздів, що означає, що огляд відбувається під час руху потяга. Це значно підвищить ефективність перевірок і зменшить час затримки для вантажівок та пасажирів.

Системи належать до класу NII (Non-Intrusive Inspection), що свідчить про їх неінвазивний характер.
Сканер робить знімок вмісту вагону за лічені секунди, забезпечуючи швидкий та ефективний контроль за вантажопотоком.
Впровадження таких технологій стане важливим кроком у модернізації митних процедур в Україні.

Запровадження стаціонарних скануючих систем є важливим етапом у реформуванні митних процедур в Україні, оскільки дозволить зменшити корупційні ризики та підвищити прозорість у митній сфері. Оскільки митні перевірки часто є джерелом затримок, нові технології можуть суттєво полегшити вантажопотік, покращуючи економічну ситуацію в країні. Це також відповідає світовим тенденціям у сфері безпеки та контролю за перевезеннями вантажів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Ягодин, кордон, обладнання, сканер
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Справa про хабарі в Держпраці: суд відсторонив Оксану Єзерську від посади
Юриста та депутата Луцької міськради Валентина Хаймика ошукали інтернет-шахраї
Найвища нагорода – через батьків: Зеленський вручив «Золоту Зірку» родині Героя з Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На «Ягодині» працюватиме «рентген» потягів
Сьогодні, 08:25
Духовий оркестр з Волині збирає лікувальні трави для виготовлення чаїв воїнам
Сьогодні, 07:31
Волиняни увійшли до складу національної збірної України
Сьогодні, 05:28
Як змінилася процедура встановлення інвалідності у 2026 році на Волині
Сьогодні, 03:41
У Луцьку тимчасово припинять газопостачання
Сьогодні, 01:15
Медіа
відео
1/8