Волинська лікарня отримала 380 сонячних панелей

Волинська обласна клінічна лікарня отримала майже 400 сонячних панелей.Про це повідомили у медзакладі.Згідно з наказом Міністерства енергетики України комунальне підприємство «Волинська обласна клінічна лікарня» отримало як гуманітарну допомогу в енергетичній галузі сучасне обладнання, а саме: сонячні панелі у кількості 380 шт., додаткові інвертори — 2 шт. та акумуляторні батареї — 24 шт. Загальна потужність отриманого обладнання становить 104,5 кВт.Обладнання успішно встановлено на хірургічному та операційному корпусах лікарні та введено в експлуатацію у грудні 2025 року. Встановлена система забезпечує стабільне та безперебійне електропостачання, а сумарна потужність сонячної електростанції лікарні наразі становить 115 кВт.Це є одним із важливих кроків у підвищенні рівня енергонезалежності закладу, що дозволяє ефективно використовувати відновлювані джерела енергії та гарантує безперебійну роботу критично важливого обладнання навіть під час аварійних відключень електроенергії. Окремо слід відзначити позитивний економічний ефект, зокрема зменшення витрат лікарні на енергоносії.