Лучан кличуть на благодійний концерт до Дня Соборності України на підтримку ЗСУ
Сьогодні, 19:05
22-го січня у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка відбудеться благодійний концерт до Дня Соборності України на підтримку ЗСУ.
Про це повідомляють у Волинському драмтеатрі.
«22 січня о 18:00 запрошуємо на вечір живого звуку, у якому прозвучать відомі українські пісні та поетичні твори у виконанні артистів театру й естрадно-симфонічного оркестру.
Програма поєднає вокальні номери, оркестрові композиції та балетні постановки – як символ єдності, сили та незламності українського народу», — йдеться в повідомленні.
Вхід – добровільний внесок.
Зібрані гроші будуть спрямовані на підтримку Збройних сил України.
