Лучан кличуть на благодійний концерт до Дня Соборності України на підтримку ЗСУ





Про це



«22 січня о 18:00 запрошуємо на вечір живого звуку, у якому прозвучать відомі українські пісні та поетичні твори у виконанні артистів театру й естрадно-симфонічного оркестру.



Програма поєднає вокальні номери, оркестрові композиції та балетні постановки – як символ єдності, сили та незламності українського народу», — йдеться в повідомленні.



Вхід – добровільний внесок.



Зібрані гроші будуть спрямовані на підтримку Збройних сил України.



