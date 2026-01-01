На Волині жінка за 15 тисяч гривень «хотіла» скласти іспит та отримати посвідчення водія

Слідчі Луцького управління оголосили про підозру фігуранту, який одержав неправомірну вигоду за нібито вплив на працівників сервісного центру.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Так, 55-річний житель Рівненщини обіцяв вплинути на працівників місцевого сервісного центру, аби громадянка безперешкодно склала практичний іспит і отримала посвідчення водія. Після успішної «оборудки», 7 січня, на автозаправці, фігурант отримав від посередниці 15 тисяч гривень за свої «послуги».

Там же його й затримали «на гарячому» правоохоронці.
Під час санкціонованого обшуку у ділка вилучили медичні довідки та копії документів «клієнтів», гроші й інші докази протиправної діяльності.  

Слідчі, за процесуального керівництва прокуратури, оголосили чоловіку про підозру за ч.3 ст.369-2 КК України. Санкція - штраф від двох тисяч до п’яти тисяч п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.
Триває слідство.


