На Волині жінка за 15 тисяч гривень «хотіла» скласти іспит та отримати посвідчення водія
Сьогодні, 16:31
Слідчі Луцького управління оголосили про підозру фігуранту, який одержав неправомірну вигоду за нібито вплив на працівників сервісного центру.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Так, 55-річний житель Рівненщини обіцяв вплинути на працівників місцевого сервісного центру, аби громадянка безперешкодно склала практичний іспит і отримала посвідчення водія. Після успішної «оборудки», 7 січня, на автозаправці, фігурант отримав від посередниці 15 тисяч гривень за свої «послуги».
Там же його й затримали «на гарячому» правоохоронці.
Під час санкціонованого обшуку у ділка вилучили медичні довідки та копії документів «клієнтів», гроші й інші докази протиправної діяльності.
Слідчі, за процесуального керівництва прокуратури, оголосили чоловіку про підозру за ч.3 ст.369-2 КК України. Санкція - штраф від двох тисяч до п’яти тисяч п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.
Триває слідство.
