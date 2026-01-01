На Волині правоохоронця підозрюють у вимаганні хабаря за зняття з розшуку
Сьогодні, 15:32
На Волині затримали начальника сектору одного з правоохоронних органів. Його підозрюють в одержанні хабаря за зняття з розшуку військовозобов’язаного.
Про це 9 січня повідомили в Державному бюро розслідувань (ДБР), пише Суспільне.
За даними слідства, правоохоронець діяв у змові зі службовими особами Володимирського ТЦК і вимагав гроші у військовозобов’язаних за зняттям із розшуку і внесення змін до реєстру.
Затримали правоохоронця під час одержання коштів. У його авто знайшли 1,5 тисячі доларів США.
Наразі слідство встановлює коло причетних, додали в Держбюро розслідувань. Затриманого відсторонили від посади в правоохоронному органі, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Довідково: ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (пособництво в одержанні неправомірної вигоди службовою особою, вчиненому за попередньою змовою групою осіб та поєднаному з вимаганням) передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
