На Волині правоохоронця підозрюють у вимаганні хабаря за зняття з розшуку





Про це 9 січня повідомили в Державному бюро розслідувань (ДБР), пише



За даними слідства, правоохоронець діяв у змові зі службовими особами Володимирського ТЦК і вимагав гроші у військовозобов’язаних за зняттям із розшуку і внесення змін до реєстру.



Затримали правоохоронця під час одержання коштів. У його авто знайшли 1,5 тисячі доларів США.



Наразі слідство встановлює коло причетних, додали в Держбюро розслідувань. Затриманого відсторонили від посади в правоохоронному органі, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.



Довідково: ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (пособництво в одержанні неправомірної вигоди службовою особою, вчиненому за попередньою змовою групою осіб та поєднаному з вимаганням) передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

